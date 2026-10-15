La gran apuesta técnica de Alpine: la llegada de un ingeniero estrella para potenciar a Franco Colapinto La escudería francesa oficializó a Mike Elliott, exjefe técnico de Mercedes con 16 títulos mundiales, con el objetivo de transformar la estructura de Enstone y dar un salto de calidad en la Fórmula 1. Por Agregar C5N en









Flavio Briatore movió las piezas en Alpine y contrató a un ingeniero estrella de la Fórmula 1. Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alpine dio un paso decisivo en su reestructuración dentro de la Fórmula 1 con la presentación oficial de Mike Elliott como nuevo Chief Technical Officer (CTO) en la fábrica de Enstone. El experimentado ingeniero británico, de 52 años, asumió la responsabilidad de supervisar y liderar todas las áreas técnicas de la escudería francesa, donde corre el argentino Franco Colapinto. La incorporación del referente proveniente de Mercedes busca revitalizar el desarrollo del monoplaza y recortar distancias respecto a los equipos de punta.

Durante la bienvenida frente al personal del equipo, el asesor ejecutivo Flavio Briatore respaldó el fichaje asegurando que, con la llegada de Elliott, llevarán a la estructura a "un nivel diferente". Por su parte, el flamante responsable técnico ofreció un mensaje directo a los trabajadores al señalar que el trabajo en la máxima categoría consiste en "transformar los recursos en rendimiento en la pista". En esa misma línea, destacó que los propios empleados representan el recurso fundamental de la empresa para marcar la diferencia en la competición.

View this post on Instagram Elliott posee una trayectoria de más de 23 años en la categoría reina y un historial que incluye 16 títulos mundiales repartidos entre la Copa de Constructores y el Campeonato de Pilotos. Su desembarco representa además un retorno a la fábrica de Enstone, donde ejerció como aerodinamista principal entre 2008 y 2012 para Renault y Lotus, colaborando en monoplazas conducidos por figuras como Fernando Alonso, Robert Kubica y Kimi Räikkönen. Posteriormente, fue pieza central de la era dorada de Mercedes-AMG, donde ocupó los cargos de jefe de aerodinámica, director de tecnología y director técnico.

Esta renovada conducción técnica genera altas expectativas alrededor del proyecto deportivo encabezado por el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly, asegurando una base sólida de desarrollo de cara a las próximas temporadas. En la presente campaña, Alpine se encuentra disputando el quinto puesto del Campeonato de Constructores con 68 unidades —41 aportadas por Gasly y 27 por Colapinto—, persiguiendo la línea de Racing Bulls, que acumula 100 puntos en la tabla.

De esta manera, el equipo francés busca encarar con nuevo impulso el tramo final del año tras atravesar una difícil racha en la última triple fecha de competencias, calificada por el propio piloto argentino como la más compleja desde su llegada a la F1. La escudería confía en recuperar terreno durante la inminente gira americana, que abarcará las citas del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, México y San Pablo. Con estas incorporaciones de jerarquía, Alpine no solo busca reaccionar en lo inmediato, sino también sentar las bases técnicas para volver a pelear por victorias.