Una ex participante de Gran Hermano sufrió una estafa millonaria: "Está devastada"

La joven enfrenta semanas cargadas de angustia luego de la denuncia que involucra al padre de su hija y una concesionaria que desapareció con el dinero de varios compradores.

Martina Stewart Usher , conocida por su paso por Gran Hermano , se encuentra pasando por un difícil momento luego de conocerse una presunta estafa millonaria que afectó directamente a su entorno más cercano. La denuncia involucra a Uriel de Martini , padre de su hija Rufina, y apunta contra una concesionaria de autos de alta gama que habría desaparecido con el dinero y los vehículos de varios compradores.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien dio a conocer los detalles del caso en Mitre Live: "Tengo en mi poder una denuncia que hace la familia de Martina, más precisamente el padre de su hija, Uriel de Martini, por una presunta estafa millonaria". Según explicó, el joven habría entregado una camioneta de alta gama valuada en cerca de 100 mil dólares , pero nunca recibió el pago acordado y el vehículo nunca fue devuelto.

El periodista también señaló que Uriel no sería el único perjudicado por la maniobra. "Sé que no es el único afectado Uriel, sino que también hay un diputado que pagó 300 mil dólares y nunca le entregaron el vehículo. Es terrible lo que están viviendo estas personas", sostuvo. La dimensión del caso y la cantidad de afectados convirtió la situación en una causa de alto impacto.

El estado anímico de Martina también fue parte de la noticia: "Me cuentan que Martina está devastada". Según agregó Etchegoyen, la ex participante del reality espera que la Justicia avance con rapidez para identificar a los responsables. Uriel, por su parte, confirmó a través de sus redes sociales que al llegar al local de la concesionaria lo encontraron cerrado: "Llegamos y adivinen qué, se dieron a la fuga. El dueño del local también está re caliente porque lo clavó con el alquiler".

El accidente de la hija de Martina Stewart

Hace aproximadamente dos semanas, Martina Stewart Usher sorprendió a sus seguidores al contar en Instagram un episodio que había ocurrido dos meses antes y que había decidido guardar en silencio por temor a las reacciones en redes. Se trató de un accidente doméstico que involucró a su hija Rufina, de seis meses, y que la dejó en estado de shock durante horas.

"Me pasó hace como dos meses y dudé si contarlo o no porque las redes son bastante malvadas", escribió al inicio de su publicación. Sin embargo, eligió compartirlo porque, según sus propias palabras, le gusta mostrar la realidad tal como es, incluso cuando incomoda.

Martina Stewart Redes sociales

El accidente ocurrió mientras Martina intentaba hacer dormir a la nena antes de salir a un evento. "Cualquier cochecito tiene dos botones, el del manillar y el que es para cerrar el bloque. Yo estaba tan alterada que en vez de tocar un botón, toqué los dos botones juntos", explicó. La consecuencia fue que Rufina cayó del cochecito y quedó sobre el asfalto. "No quiero ser morbosa con el tema, pero como todo ya está bien... Rufina cayó en el asfalto, la saqué como despedida", describió.

La familia fue al Hospital de Niños, donde atendieron a la beba de inmediato, la tuvieron en observación durante seis u ocho horas y le realizaron estudios de cabeza que dieron todos bien. Esa misma noche volvieron a casa. "Rufi no tenía ni un moretón, ni un raspón, ni nada. No sé, si ustedes creen en algo, pero para mí alguien estuvo en ese momento", cerró aliviada.