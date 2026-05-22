Cómo son y cuánto cuestan las carteras Louis Vuitton que usa Antonela Roccuzzo

Su última aparición en Nueva York desató furor por un exclusivo accesorio que cuesta miles de dólares y ya marca tendencia mundial.

El vínculo entre Antonela Roccuzzo y las grandes firmas de lujo sigue creciendo y en las últimas horas volvió a quedar demostrado tras su aparición en el exclusivo desfile crucero de Louis Vuitton en Nueva York . La empresaria e influencer rosarina fue una de las celebridades invitadas al evento junto a figuras internacionales como Anne Hathaway, Cate Blanchett y Zendaya , donde impactó con un sofisticado total look de la maison francesa. Sus elecciones fashionistas rápidamente se volvieron tendencia y despertaron búsquedas sobre las carteras Vuitton que usa y cuánto cuestan.

Las llamadas mini bags de lujo , con detalles metálicos, logomanía y diseños clásicos reinventados, se transformaron en el nuevo fetiche fashion de la esposa de Lionel Messi . Tanto para eventos de gala como para salidas informales, Antonela apuesta por bolsos exclusivos que combinan elegancia, modernidad y funcionalidad. Sus accesorios favoritos pertenecen a algunas de las líneas más emblemáticas de Vuitton y reflejan una estética refinada que marca tendencia en 2026.

En el desfile crucero de Vuitton, Antonela lució una sofisticada cartera Capucines MM en tono azul marino, un modelo inspirado en la Rue des Capucines de París, donde Louis Vuitton abrió su primera tienda en 1854. El bolso está confeccionado en piel Taurillon y cuenta con la distintiva cadena Infinity galvanizada adornada con flores del monograma LV.

Además, posee herrajes metálicos y las clásicas iniciales de la marca. El valor aproximado de esta exclusiva pieza ronda los 7.700 dólares , dependiendo del mercado y la edición.

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Días antes, para asistir a un partido del Inter Miami y alentar a Lionel Messi, la influencer volvió a apostar por la firma francesa con un minibolso Speedy Bandoulière 20. Este modelo, inspirado en los históricos bolsos de viaje de Vuitton, se destaca por sus ribetes en cuero natural, asas enrolladas, herrajes dorados y un pequeño candado decorativo. El precio de esta cartera oscila entre los US$ 2.200 y 2.700, según el país donde se comercialice.

Las carteras de Louis Vuitton que utiliza Antonela Roccuzzo se caracterizan por combinar lujo clásico con tendencias contemporáneas. Entre sus modelos favoritos predominan los diseños compactos, las minibags estructuradas y los accesorios con detalles metálicos visibles. La influencer suele elegir piezas versátiles que pueden acompañar tanto outfits de alta costura como estilismos urbanos para el día a día.

ANTONELA ROCUZZO LV 4 Antonela Rocuzzo luce una de las minibags de LV.

El diseño de la Capucines MM, elegido por Antonela, incorpora cuero premium, flores metálicas del monograma LV y una sofisticada cadena Infinity. Además de su elegancia, este bolso se convirtió en uno de los accesorios más comentados del desfile crucero 2026 realizado en Nueva York.

Otra de las piezas que forman parte de su colección es la icónica Speedy Bandoulière 20, una reinterpretación moderna de los clásicos bolsos de viaje de Vuitton. Este modelo se distingue por su tamaño compacto, asas de cuero natural y herrajes dorados. Su practicidad y estilo urbano la convierten en una de las carteras preferidas de influencers y celebridades internacionales.

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Antonela también suele complementar sus looks con accesorios y joyería premium, especialmente de Tiffany & Co., firma de la que es embajadora global. La combinación entre bolsos Vuitton, prendas oversized y piezas de lujo consolida su imagen como una de las referentes fashion más influyentes del momento.