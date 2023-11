Inesperado: Tomás Holder volverá a ser participante de Gran Hermano

El influencer Tomás Holder confirmó que será participante de Gran Hermano España , aunque no reveló si se trata de la edición actual o recién de 2024 .

En diálogo con el programa Escabia2 de la plataforma Twitch, Tomás Holder expresó: " ¿Quieren que les tire una bomba acá ya? Tengo una primicia que es una bomba ". Así, generó mucha incertidumbre entre los presentes, ya que no había ningún indicio de lo que iba a confesar.

Al respecto, reveló: "No lo dije en ningún lado todavía. O sea, no está anunciado oficial, pero se puede dar. Puedo decir que un 50% adentro. Nos llamaron a mí y a mi querido manager, me quieren para el Gran Hermano España en Madrid". De esta manera, el influencer vuelve a ser parte del reality show pero esta vez en Europa.

Tras participar en Gran Hermano 2022 y en el Bailando 2023, Tomás Holder volverá a ser parte de un importante programa de televisión con su presencia en Gran Hermano España. Luego de los diferentes problemas de salud que sufrió en este tiempo, el público mostró sus dudas en redes sociales con la decisión que tomó.