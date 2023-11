Tomás Holder lanzó "una bomba" sobre su futuro y contó que se va del país: los motivos

Gran Hermano 2023 no se podrá ver de forma gratuita: qué pasó

En las últimas horas, el influencer contó que tiene pensado viajar al Viejo Continente porque no pudo resistirse a una tentadora oferta de trabajo. “¿Quieren que les tire una bomba acá ya?”, preguntó entusiasmado al aire del ciclo de streaming Escabia2 donde estaba de invitado.

“Tengo una primicia que es una bomba. No lo dije en ningún lado todavía. O sea, no está anunciado oficial, pero se puede dar. Puede decir que un 50% adentro”, advirtió y anunció: “Nos llamaron a mí y a mi querido manager, me quieren para el Gran Hermano España”.

De esta manera, el rosarino que se presentó en Gran Hermano 2022 como tiktokero, volverá a encerrarse en la casa más famosa del mundo, pero esta vez en Madrid.

Tomás Holder mandó al frente a Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Durante una entrevista vía streaming, Tomás Holder mandó al frente a los hermanitos finalistas, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

Dentro de la casa del reality, los fanáticos se ilusionaron con un posible shippeo entre la bailarina y el Primo, pero en palabra de ellos, el vínculo que los unió fue el de una gran amistad, sobre todo porque mientras duró el programa, la también actriz estaba en pareja.

Sin embargo, en medio de tanta exposición y de supuestas infidelidades, Julieta terminó con su noviazgo con Lucca Bardelli, y ese fue el punta pie que hizo renacer la posibilidad de que el vínculo “Marculi” se haga realidad.

Si bien ambos protagonistas siempre negaron dichos rumores, pero hubo ciertos detalles que hicieron creer que hubo un romance entre la artista y el salteño, y ahora fue un excompañero que se animó a contar los dichos de Julieta, dando a entender que existió un posible romance pero que no terminó de la mejor manera.

En un programa de stream de Rosario, Hoder lanzó cuando le preguntaron por un supuesto romance entre la protagonista de Coqueluche y el ganador de GH 2023: “Por lo que escuché una vez, perdón Marcos y Juli, no quiero decir cosas que no sé, pero por lo que escuché una vez, le preguntaron a Juli cerca de mí y tiró: ‘Ay, sí, pero es tan virgo’. Como que se ve que estuvieron, pero…”.