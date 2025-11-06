IR A
Marvel habría filtrado por error al villano de Avengers Secret Wars: de quién se trata

En una presentación oficial realizada en São Paulo, Disney dio a conocer el calendario de sus próximos estrenos.

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de "Vengadores", cuyo título provisional es "Avengers Doomsday".

Durante una exposición oficial en São Paulo, Disney presentó parte del calendario de sus próximos estrenos y confirmó la fecha de lanzamiento de Avengers: Secret Wars. La película se perfila como el cierre épico de la actual Saga del Multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel, generando gran expectativa entre los seguidores. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la imagen elegida para promocionar el film, que desató una ola de especulaciones sobre el futuro de la franquicia.

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.
Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

Lo más curioso fue que, en lugar de mostrar un logo oficial o una imagen del UCM, Disney utilizó un póster creado por un fan, lo cual resultó inusual para un evento de esa magnitud. La ilustración incluía al Capitán América de Sam Wilson y a Miles Morales, insinuando la posible aparición de ambos en la historia. No obstante, la atención se centró en una tercera figura envuelta en sombras, cuya presencia en el arte no oficial despertó teorías y debate entre los fanáticos.

Avengers Doomsday Secret Wars Eternity Wars Marvel

Esa figura fue rápidamente identificada como el Beyonder, un ser cósmico de poder inmenso dentro del universo Marvel. En los cómics, el Beyonder es quien provoca las Guerras Secretas al trasladar a héroes y villanos a un planeta llamado Battleworld. Con la proyección de esa imagen, Disney pareció confirmar de manera sutil que el Beyonder será el antagonista principal de Avengers: Secret Wars, preparando el terreno para un enfrentamiento de escala multiversal sin precedentes.

Quién sería el villano de Marvel para Avengers: Secret Wars

El misterio sobre quién será el villano definitivo que cierre la Saga del Multiverso en Avengers: Secret Wars continúa generando especulación, especialmente tras los cambios recientes dentro de Marvel Studios. En un principio, todo indicaba que Kang el Conquistador y sus variantes ocuparían el rol principal, pero la salida del actor Jonathan Majors modificó los planes. Ante este escenario, el estudio debió reorientar la trama hacia un nuevo antagonista capaz de sostener el peso del evento más ambicioso del Universo Cinematográfico de Marvel.

Una de las pistas más comentadas surgió durante una exposición oficial de Disney en São Paulo, donde se presentó una imagen promocional, al parecer de origen fanmade, vinculada a Avengers: Secret Wars. En ella se distinguía la figura de un personaje envuelto en sombras, identificado por los seguidores como el Beyonder. Este ser cósmico, de poder casi ilimitado, fue el responsable en los cómics originales de 1984 de reunir a héroes y villanos en un planeta artificial llamado Battleworld, donde los enfrentó en las denominadas Guerras Secretas.

captain-america-with-the-avengers

Aun así, el villano que finalmente ocupará el papel central en el desenlace de la saga será el legendario Doctor Doom, enemigo histórico de los Cuatro Fantásticos. El anuncio de su incorporación generó gran entusiasmo entre los fanáticos, ya que su inteligencia, dominio científico y deseo de poder absoluto lo convierten en el antagonista ideal para manipular los hilos del caos multiversal. Su participación se vincula directamente con Avengers: Doomsday y su continuación, Secret Wars.

La elección de Doctor Doom se basa en las tramas de los cómics de Secret Wars, especialmente en la versión publicada en 2015. En esa historia, Doom logra apropiarse del poder de los Beyonders y se convierte en el Dios Emperador Doom, fusionando los fragmentos de realidades destruidas en un único Mundo de Batalla que gobierna con total autoridad. Esta premisa sugiere que el UCM podría seguir un camino similar, mostrando cómo Doom utiliza un poder cósmico para reestructurar la realidad a su conveniencia.

Avengers: Secret Wars Marvel Studios

Es posible que la narrativa combine ambos elementos del material original. El Beyonder, o su raza, podría funcionar como el origen de las incursiones que destruyen universos y como fuente de energía cósmica. Doom, en cambio, aprovecharía ese caos para absorber su poder y consolidarse como el antagonista final que los Vengadores deberán enfrentar. De esta manera, ambos personajes coexistirían, pero el dominio final recaería en el villano de Latveria.

En conclusión, aunque la imagen filtrada reavivó el interés por el Beyonder como desencadenante del conflicto, Doctor Doom se posiciona como el enemigo principal y el gran manipulador de Avengers: Secret Wars. Su papel será esencial para sellar el cierre de la Saga del Multiverso y dar paso a una batalla épica que reunirá héroes de distintas realidades. La interacción entre Doom y el poder del Beyonder promete un desenlace cinematográfico de escala inédita que redefinirá el futuro del Universo Marvel.

