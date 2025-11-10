10 de noviembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 11 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 11 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

En noviembre, las familias con un hijo cobrarán $148.002,80 en total.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este martes 11 de noviembre con DNI finalizado en 1.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este martes 11 de noviembre con DNI terminado en 1.

Asignación por Embarazo

El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 percibirán sus haberes este martes por ventanilla.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 2 y 3 percibirán sus montos este martes 11 de noviembre.

Pensiones no Contributivas

Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 2 y 3 percibirán sus montos este martes 11 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.

