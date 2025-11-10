Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 11 de noviembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 11 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este martes 11 de noviembre con DNI finalizado en 1.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este martes 11 de noviembre con DNI terminado en 1.
Asignación por Embarazo
El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 percibirán sus haberes este martes por ventanilla.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 2 y 3 percibirán sus montos este martes 11 de noviembre.
Pensiones no Contributivas
Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 2 y 3 percibirán sus montos este martes 11 de noviembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.