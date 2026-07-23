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Dolor profundo por la muerte de un reconocido actor que triunfó en una exitosa saga

El último adiós a un legendario artista internacional que dejó una huella imborrable en la pantalla grande.

Un reconicido actor falleció a sus 93 años.

Un reconicido actor falleció a sus 93 años.

El mundo del espectáculo internacional y los amantes del cine despiden con profundo dolor a Mike Preston. El reconocido actor británico-australiano murió a los 93 años en Florida, Estados Unidos, según confirmó su esposa, Josie Preston, a los medios de comunicación. Su partida provocó de inmediato una oleada de mensajes y homenajes por parte de colegas y seguidores de todo el planeta, quienes recordaron con afecto la huella que dejó en la pantalla grande.

El cine internacional está de luto por una pérdida muy dolorosa.
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Nacido en el Reino Unido y radicado durante gran parte de su vida en Australia, el artista vivió sus últimos años alejado de los grandes reflectores y rodeado de sus seres queridos. La noticia de su fallecimiento marca el cierre de una larga existencia dedicada al arte y a la comunicación, donde cosechó un enorme respeto en la industria audiovisual global. Tras confirmarse su deceso por causas naturales propias de su avanzada edad, la comunidad cinematográfica resaltó la calidez y el profesionalismo que siempre lo caracterizaron.

Su consagración mundial llegó en 1981 al encarnar a Pappagallo, el inolvidable líder de la colonia en Mad Max 2: El guerrero de la carretera, donde compartió pantalla con Mel Gibson y se transformó en una figura de culto. Más allá del universo distópico de George Miller, Preston construyó una prolífica trayectoria de cinco décadas: comenzó como cantante liderando los ránkings británicos a fines de los años 50 y más tarde brilló en la televisión con participaciones en ficciones emblemáticas como Brigada A (The A-Team) y La Ley y el Orden.

Quién era Mike Preston

Mike Preston fue un artista británico-australiano que construyó una destacada trayectoria de cinco décadas en la música, la televisión y el cine internacional. Sus primeros pasos en la escena artística se dieron a finales de los años 50 en el Reino Unido, donde logró posicionar tres sencillos en el Top 40 británico como cantante antes de radicarse en Australia para trabajar en clubes nocturnos y volcarse de lleno a la actuación y la conducción televisiva.

Su consagración masiva llegó con la serie policial australiana Homicide, donde interpretó al detective Bob Delaney durante 42 episodios, además de encabezar el emblemático ciclo In Melbourne Tonight. Esta visibilidad en la pantalla chica impulsó su debut en el cine con la película Stoney en 1969 y abrió paso a una sostenida carrera participando en ficciones reconocidas del medio como Bellbird, Tandarra y Cop Shop.

El punto más alto de su popularidad global se produjo cuando el director George Miller lo convocó para encarnar al recordado líder Pappagallo en Mad Max 2: The Road Warrior (1981). En la secuela de la aclamada saga de acción, Preston compartió pantalla directamente con Mel Gibson, quien interpretaba a Max Rockatansky, un papel que lo convirtió de inmediato en un personaje de culto para los fanáticos del cine en todo el mundo.

Durante los años 80 y 90, el actor continuó trabajando de forma constante en producciones de la televisión estadounidense, acumulando participaciones en entregas como La ley y el orden, Hot Pursuit, Alien Nation y películas como Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn. Su carrera artística se extendió hasta el año 2002, cuando prestó su voz para el popular videojuego The Getaway, cerrando así una vida volcada al entretenimiento.

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