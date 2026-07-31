31 de julio de 2026 Inicio
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Se complica la situación de Infantino: renunció uno de sus principales asesores en la FIFA

Se trata de Carlos Cordeiro, quien publicó una carta donde mostró de “forma inequívoca” su oposición al plan de privatización de los derechos de la Copa del Mundo. “No puedo quedarme de brazos cruzados mientras se considera vender una participación en un Mundial", sentenció.

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Se complica la situación de Infantino: renunció uno de sus principales asesores en la FIFA
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sufrió en las últimas horas un duro revés en su plan por centralizar los derechos comerciales y operativos de los torneos como la Copa del Mundo: renunció Carlos Cordeiro, uno de sus principales asesores y publicó una dura carta donde mostró de “forma inequívoca” su oposición a la iniciativa al asegurar: “No puedo quedarme de brazos cruzados mientras se considera vender una participación en un Mundial" .

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“Como asesor principal del presidente de la FIFA, exbanquero y aficionado al fútbol de toda la vida, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial. Quiero dejarlo claro: no tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”, señaló Cordeiro en su cuenta oficial de Linkedin, según replicó la agencia AFP.

En 2021, habia sido nombrado como “Asesor Principal de la FIFA para Estrategia y Gobernanza Global”, según informó la entidad en su momento. En su carta de renuncia de este viernes, Cordero recordó que “el fútbol ha sido fundamental en mi vida y, tras más de 35 años en el sector bancario, comprendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder parte del mismo. Por eso debe rechazarse esta propuesta”.

Carlos Cordeiro presentó la renuncia este viernes.

Carlos Cordeiro presentó la renuncia este viernes.

Para el ahora exasesor de Infantino, "la FIFA ya tiene acceso a unos recursos financieros extraordinarios" y "en este contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.2 mil millones de dólares no tiene mucho sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”.

En otro tramo, expresó sobre el tema que mantiene en vilo al corazón político del fútbol mundial: “Ese éxito económico no fue casual. Lo lograron profesionales del fútbol con amplia experiencia que batieron los récords comerciales de la FIFA. Sin embargo, a pesar de esos logros, ahora se le pide a la FIFA que crea que se necesitan inversores externos para generar un mayor valor. No acepto esa propuesta. Las personas que construyeron este éxito ya han demostrado que la FIFA cuenta con la experiencia necesaria para seguir haciendo crecer tanto el deporte como su futuro comercial”.

La propuesta de la FIFA sobre los Mundiales que desató un escándalo

La FIFA anunció la propuesta, sujeta a la aprobación de las 211 asociaciones miembro, de crear la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE) para "integrar los derechos comerciales de la FIFA —que abarcan la transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias— con la gestión operativa de los torneos", como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

La federación aseguró que, de a probarse, "el desarrollo del fútbol en todos los rincones del mundo se beneficiaría inmediatamente de un mayor financiamiento disponible para las 211 asociaciones miembro", a partir del nuevo Programa FIFA Fast Forward (FFFP) que adicionaría alrededor de u$s20 millones por asociación miembro en los próximos tres mundiales.

FFE sería propiedad de la FIFA, según explicó la organización en un comunicado, pero contaría con "inversores a largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias no controladoras en FFE". Estos permitirían recaudar u$s4.200 millones a finales de este año para financiar FFFP, basándose en una valoración inicial de capital de u$s20 mil millones.

En el texto, se confirmó que la FIFA trabaja junto a J.P. Morgan y OpenEconomics en el desarrollo de la operación financiera y que entre los potenciales inversores aparece Thrive Eternal, firma lanzada por Joshua Kushner.

"La FIFA mantendría el control exclusivo de FFE y la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones regulatorias y deportivas", afirmó la federación en el comunicado publicado este martes en su sitio web oficial.

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