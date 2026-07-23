Un reconocido actor de Marvel se sumó al discurso antiargentina y criticó a Messi Polémica en redes sociales tras la sorpresiva postura de la estrella de Hollywood contra el capitán albiceleste. Agregar C5N en









Un famoso actor de Marvel criticó a la Argentina.

Tras el cierre del Mundial 2026 y la final disputada frente a España, las plataformas digitales se convirtieron en el escenario de un acalorado debate repleto de críticas y comentarios hostiles hacia la Selección argentina. En medio de esta marcada tendencia en redes sociales, el actor estadounidense Mike Colter, famoso por interpretar a Luke Cage en las ficciones de Marvel, sorprendió al sumarse públicamente a la ola de ataques contra el equipo nacional y el país.

El artista, reconocido también por su labor en la serie The Defenders, utilizó su cuenta personal de Instagram para difundir un contenido audiovisual donde se sostenía la premisa de que “todo el mundo odia a Lionel Messi”. La publicación replicada por la figura internacional formaba parte de una campaña viralizada durante la competencia deportiva, la cual apuntaba de manera directa contra la figura del capitán rosarino.

El material compartido por Colter no solo cuestionaba al astro futbolístico sugiriendo que había contado con “ventaja” a lo largo de la Copa del Mundo, sino que además acusaba abiertamente a la Argentina de “racista”. La postura adoptada por el intérprete norteamericano despertó una inmediata repercusión en las plataformas digitales, provocando un aluvión de réplicas y repudios por parte del público local.

Frente al revuelo generado, un usuario argentino le envió un mensaje privado para explicarle el contexto del acoso mediático que atravesaba el país y aclararle el trasfondo del asunto. Sin embargo, lejos de retractarse o mostrar una postura conciliadora, la respuesta del actor mantuvo la controversia y encendió aún más los ánimos entre los fanáticos locales.

La respuesta de Mike Colter tras las críticas La cuenta de fanáticos Marvel Argentina difundió el extenso descargo en el que Mike Colter buscó justificar sus publicaciones previas. Lejos de retractarse, el actor estadounidense sostuvo: “He estado criticando a mi propio país desde que tengo una plataforma. Supongo que recién descubriste mi página porque critiqué a Argentina. Llegaste tarde. No soy nacionalista. Creo que todos somos iguales y que las fronteras no importan. A nuestro presidente le gusta su presidente, así que eso debería decirte algo. Tienes razón en que no veo su fútbol, y he estado viendo fútbol americano desde la época de Kaepernick. Defiendo la igualdad. El deporte es una distracción. No me importa quién gane. Me importan, ante todo, los derechos humanos y el medio ambiente de nuestro mundo. Esa es mi pasión: defender a los niños del mundo. No idolatro a ningún hombre”.

En esa misma línea, el artista hizo referencia a las reacciones negativas que recibió en su cuenta privada a raíz de la controversia inicial. “Lo único que me impresiona es la integridad y la bondad. Así que perdón por señalar lo que está mal en el mundo. Ambos países necesitan mejorar. He recibido muchos mensajes privados con contenido racista por parte de ciudadanos de tu país desde mis publicaciones, así que obviamente eso existe. Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puedes ser una buena persona viviendo en un país que también tiene personas racistas. Ahora ya lo sabes”, argumentó el intérprete de Luke Cage. El descargo del actor no hizo más que aumentar el malestar entre el público local, que reaccionó de inmediato en redes sociales ante lo que consideraron una acusación injusta y generalizada. La comunidad digital argentina cuestionó duramente la postura del artista con contundentes réplicas en plataformas como X e Instagram: “Menos mal que los soberbios éramos los argentinos”; “Me mata cómo se sigue creyendo cualquier mentira”; “Los estadounidenses tienen complejo de héroe”; “Insoportable con esa doble moral”; “Se comió toda la información falsa”.