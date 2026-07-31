Era una de las parejas más famosas, se separaron porque él le fue infiel y ahora ella lo extraña

La historia de amor entre Flor Vigna y Luciano Castro vuelve a ocupar el centro de la escena mediática luego de una inesperada confesión de la artista desde el reality que protagoniza en el exterior. Después de haber denunciado públicamente que sufrió infidelidades, manipulación emocional y una relación que definió como un verdadero "infierno", la cantante sorprendió con un nuevo mensaje.

Ella mantuvo en los últimos años tres relaciones de alta exposición pública: primero con Nicolás Occhiato , luego con Luciano Castro —con quien protagonizó una de las separaciones más mediáticas del espectáculo tras denunciar presuntas infidelidades y manipulación emocional— y, más recientemente, fue vinculada sentimentalmente con el músico Lauta , a quien conoció durante un reality internacional.

Ahora, Flor Vigna dio un giro inesperado al admitir que todavía atraviesa el duelo sentimental y que, pese a todo lo vivido, hay aspectos de esa relación que aún extraña. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales y en los programas de espectáculos, donde el tema volvió a instalarse como uno de los más comentados del día.

Por su parte, Luciano Castro estuvo en pareja durante más de una década con Sabrina Rojas , madre de sus dos hijos; después inició su relación con Flor Vigna, que terminó en medio de fuertes polémicas, y posteriormente blanqueó su noviazgo con Griselda Siciliani .

La reciente revelación resulta especialmente llamativa porque en las últimas semanas Vigna había profundizado sus críticas hacia el actor. En distintas entrevistas relató cómo descubrió una presunta infidelidad al encontrar mensajes en el celular de Castro, aseguró que fue víctima de manipulaciones y hasta sostuvo que todavía le debe dinero.

Luciano Castro y Flor Vigna. Redes sociales

Flor Vigna confesó que extraña a Luciano Castro

Flor Vigna volvió a convertirse en noticia con una confesión que muy pocos esperaban. Durante su participación en un reality en el extranjero, la cantante y actriz admitió que todavía atraviesa el duelo por su separación y sorprendió al reconocer que, pese al enorme sufrimiento que asegura haber vivido, extraña a su expareja, Luciano Castro. La declaración llamó la atención porque llega apenas unos días después de que volviera a relatar públicamente cómo descubrió la infidelidad del actor y de describir aquella relación como una experiencia extremadamente dolorosa.

Con absoluta sinceridad, Vigna expresó: "No está bien decir esto pero... me sigue doliendo el duelo. Extraño a veces a mi ex pareja. Pero bueno... qué sé yo... ya está. Me tengo que olvidar. Me dolió mucho. Me merezco seguir adelante, pero cómo me cuesta, ¿viste?". Sus palabras reflejan un proceso emocional que, según dejó entrever, todavía no logró cerrar completamente, a pesar del tiempo transcurrido desde la ruptura y de todas las situaciones que denunció públicamente en los últimos meses.

La artista profundizó además sobre las secuelas emocionales que le dejó aquella historia de amor. "Cuando amaste mucho a alguien te sentís como sucia si estás con otra persona. Incluso en chiste. Por ejemplo, a veces Eze hace un chiste y yo quiero contestarle y decirle algo lindo, pero no me animo porque todavía sigo enganchada ahí. Soy muy virgen yo, muy virga como decimos en Argentina", confesó. El testimonio expuso con crudeza que todavía siente dificultades para abrirse afectivamente y que el vínculo con Castro continúa teniendo un fuerte impacto en su vida sentimental.

Las declaraciones adquieren todavía mayor repercusión porque apenas días antes Flor había contado, por primera vez con lujo de detalles, cómo descubrió la presunta infidelidad de Luciano Castro. Según relató, todo ocurrió cuando vio llegar un mensaje al celular del actor mientras viajaban juntos.

"Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y llegó un mensaje de la otra chica. Me quedé pensando: 'Esto me huele mal'. Revisé el celular, cosa que nunca hacía, y encontré muchos mensajes borrados. Ella le escribía 'soñé con vos', pero él había eliminado sus respuestas. Muy de infiel", recordó. También aseguró que, al enfrentarlo, él intentó minimizar la situación afirmando que la mujer era simplemente una compañera de trabajo.

Aquellas revelaciones se suman a otras fuertes acusaciones que Vigna realizó durante este año. En diferentes entrevistas sostuvo que la relación fue un "recontra infierno", afirmó que sufrió manipulación emocional, denunció que Castro le debía dinero e incluso aseguró haber atravesado episodios de violencia psicológica. En otra de sus declaraciones más resonantes expresó: "Me decía que si lo dejaba se mataba y al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas", una frase que volvió a instalar una fuerte polémica alrededor del actor.