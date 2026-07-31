En un paso necesario para la visita del papa León XIV, Javier Milei recibió al nuncio apostólico del Vaticano

El presidente Javier Milei recibió este viernes de manera formal las cartas credenciales del Vaticano para que el nuncio apostólico Michael Wallace Banach sea nombrado como nuevo embajador de la Santa Sede. Se trató de un paso más que importante para concretar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para finales de año.
Banach, de nacionalidad estadounidense, arribó al país el pasado 22 de julio pasado luego de completar su misión diplomática en Hungría. Fue designado nuncio por el papa Francisco en 2013 y antes de su paso por Budapest cumplió funciones en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania.
La ceremonia formal que también incluyó el nombramiento de los embajadores de la República Federal de Alemania y de la República de Corea. A primera hora de la la actividad del jefe de Estado mantuvo una reunión con el mandatario asiático Lee Jae-Myung, en el marco de la agenda internacional que despliega el Gobierno.
La foto entre Banach y Quirno.
Al aterrizar en Buenos Aires, entre sus primeras actividades formales, Banach mantuvo un encuentro con el canciller Pablo Quirno donde se plantearon conversaciones informales sobre una la eventual visita del Papa al país para el mes de noviembre en el marco de una gira sudamericana que incluiría a Uruguay y Perú.
Quién es Michael Wallace Banach
Se trata de un diplomático que trabaja desde 1994 en la Santa Sede. Nació en Worcester (Massachusetts, EE.UU) en 1962 y fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988. Entre sus formaciones, es doctor en Derecho Canónico y habla francés, italiano, polaco y español.
La trayectoria eclesiástica se destaca por el nombramiento como arzobispo titular de Menfis (Egipto) en 2013 por Benedicto XVI y, desde ese momento, ocupó la nunciatura en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón. También, trabajó en varios países de África Occidental como Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Guinea-Bisáu.
Antes de su etapa africana, representó a la Santa Sede como observador permanente ante diversos organismos internacionales en Viena, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Su llegada a la Argentina se produce tras un período de cuatro años en Hungría, país al que fue destinado en mayo de 2022.