En un paso necesario para la visita del papa León XIV, Javier Milei recibió al nuncio apostólico del Vaticano El nuevo embajador de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, mantuvo un encuentro con el Presidente donde le entregó de manera formal las cartas credenciales de la Santa Sede. Por Agregar C5N en









Michael Wallace Banach fue nombrado embajador del Vaticano.

El presidente Javier Milei recibió este viernes de manera formal las cartas credenciales del Vaticano para que el nuncio apostólico Michael Wallace Banach sea nombrado como nuevo embajador de la Santa Sede. Se trató de un paso más que importante para concretar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para finales de año.

Banach, de nacionalidad estadounidense, arribó al país el pasado 22 de julio pasado luego de completar su misión diplomática en Hungría. Fue designado nuncio por el papa Francisco en 2013 y antes de su paso por Budapest cumplió funciones en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania.

La ceremonia formal que también incluyó el nombramiento de los embajadores de la República Federal de Alemania y de la República de Corea. A primera hora de la la actividad del jefe de Estado mantuvo una reunión con el mandatario asiático Lee Jae-Myung, en el marco de la agenda internacional que despliega el Gobierno.

La foto entre Banach y Quirno. Al aterrizar en Buenos Aires, entre sus primeras actividades formales, Banach mantuvo un encuentro con el canciller Pablo Quirno donde se plantearon conversaciones informales sobre una la eventual visita del Papa al país para el mes de noviembre en el marco de una gira sudamericana que incluiría a Uruguay y Perú.

El Presidente Javier Milei, acompañado por el Canciller, Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada las Cartas Credenciales del Nuncio Apostólico ante la República Argentina, Monseñor Michael Wallace Banach; de la Embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas y del… pic.twitter.com/48E1NYXCuy — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 31, 2026 Quién es Michael Wallace Banach Se trata de un diplomático que trabaja desde 1994 en la Santa Sede. Nació en Worcester (Massachusetts, EE.UU) en 1962 y fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988. Entre sus formaciones, es doctor en Derecho Canónico y habla francés, italiano, polaco y español.