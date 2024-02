Todo mal: el nuevo grito fuera de la casa de Gran Hermano que puede provocar un abandono

Todos los participantes de Gran Hermano llevan adelante un juego que, en mayor o menor medida, es juzgado por el público. Lo que puede generar ciertas "advertencias" en formas de gritos desde fuera de la casa, que pone en riesgo lo conseguido hasta el momento por cada concursante.

LUCÍA QUEDÓ MUY AFECTADA POR EL GRITO EN SU CONTRA

Le cuenta a Rosina que pensó en abandonar la casa de #GranHermano pic.twitter.com/9nMY5CnNYj — TRONK (@TronkOficial) February 3, 2024

Durante la semana, llegó un grito dirigido para Zoe Bogach en el que le decían "alejate de Sabrina y Lucía”, lo que se convirtió en un rumor que no tardó en llegar a Lucía y, el resto de participantes. Esta situación le generó a la salteña inseguridad sobre su permanencia o no dentro de la casa y trató el tema con Rosina.

“Recién me agarró como ganas de irme... es como que no me quiero pelear con nadie, como que con el grito que escuché, no quiero empezar a entrar en esas”, expresó la joven salteña a su compañera. También agregó que no le gustan para nada que desde afuera "empiecen a gritar cosas feas, que la gente vea cosas feas mías".

La participante uruguaya intentó consolar a Lucía y le aconsejó que ante estas situaciones "tenés que parar un poco esa mente. Nadie le dio trascendencia, te estás haciendo la cabeza".

Gran Hermano: el íntimo momento que vivieron Furia y Lucía

Dentro de la casa de Gran Hermano 2023, Juliana "Furia" Scaglione es una de las participantes favoritas del público. Sin embargo, la doble de riesgo de 32 años confesó que afuera las cosas no fueron fáciles e incluso, tras la muerte de su papá, pasó por "un periodo de no tener para comer".

"Me llaman que falleció mi papá y dije: 'me tengo que mover'. Yo a las 12 de la noche yendo con el documento de mi viejo, firmando un papel con un tipo todo re siniestro, un lugar re oscuro, demasiado tétrico", le contó a Lucía Maidana durante una charla íntima en el jardín.

"Y mi hermana, en el mismo momento que termina el velorio, dice: 'vendamos todo'. ¿Qué? Re codiciosos, boluda. Nunca me preguntaron 'che, ¿te sentís bien? ¿Vas a vivir sola ahí adentro?'. No, todo el tiempo pensando en ellos. No me entra en el cerebro", sostuvo sobre sus familiares.

Furia le cuenta de su familia a Luchi P01 #GranHermano pic.twitter.com/2INO9huuMP — Iv (@Ivucha) January 28, 2024

Juliana contó que son cinco hermanos y que no tiene buena relación con todos, a pesar de que ella se hizo cargo de muchas cosas luego de la muerte de su padre. "Cuando me fui de la casa, mi hermana me dice: 'dejame las llaves, yo voy a vivir ahí. Voy a poner la cochera en alquiler y voy a vivir de eso'. Ella le quería cagar la casa a todos", aseguró.

Agregó que no es el primer conflicto de este tipo que tiene con su hermana mayor, quien según contó "hizo el testamento con mi abuela antes que fallezca y le cagó su parte a mi papá". En cuanto a su hermano Ezequiel, reveló que retomó el contacto hace poco tiempo.

"Se puso de novio con una mina que es una codiciosa de mierda. Cuando mi mamá estaba muy mal, la mina fue al hospital a decirle: 'firmame el terreno'. Mi mamá con cáncer, metástasis. Mi hermano desde joven salía con ella y no nos dejaba verlo, era muy celosa. Lo volví a ver cuando falleció mi papá", recordó.

"Yo pasé un periodo de no tener para comer porque tuve que pagar un montón de cosas de mi papá. Mis hermanos no me hablaban y me re enojé mal. ¿Por qué yo estoy pasando todo esto, que hice todo bien? ¿Por qué la vida me está castigando a mí? Ahora no puedo creer que estoy acá, por eso cuando la gente se queja no me gusta", concluyó.