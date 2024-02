Escándalo en Gran Hermano 2023: Furia le gritó a Santiago del Moro en vivo y cruzó a la producción En el marco de una semana llena de conflictos, Juliana se sacó e interrumpió al conductor mientras hablaba. "No me digan que me calle", advirtió.







Juliana le pidió a sus seguidores que eliminen a Manzana y cruzó a la producción de Gran Hermano.

Tras ser salvada de la placa por Martín Ku, el líder de la semana, Furia se vio envuelta en un nuevo escándalo donde le gritó a Santiago del Moro en vivo y cruzó a la producción.

"No me digan que me calle", advirtió la hermanita en relación a ciertos comentarios que el Big Brother le habría dicho en el confesionario.

Durante la semana, Juliana fue protagonista de una de las peleas más picantes dentro de la casa contra Federico, conocido como Manzana. Lo que generó un ambiente de tensión, ya que ambos compartían placa, pero eso cambió tras la decisión de "El Chino", Martín Ku. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1753252026799046747&partner=&hide_thread=false ¿FURIA ENOJADA CON LA PRODUCCIÓN?



Durante la tarde mencionó que desde el confesionario le decían que se calmara y tenga cuidado con lo que dice



"Y NO ME DIGAN QUE ME CALLE, HARTA, HARTA LOCO, #HARTA. CATALINA VOLVÉ BOLUDA, VOLVÉ CATA" #GranHermano pic.twitter.com/g7cnIPNrih — TRONK (@TronkOficial) February 2, 2024 A pesar de que Santiago del Moro intentó intervenir en el conflicto, tanto Juliana como Federico fueron llamados al confesionario al mismo tiempo para tener una charla "cara a cara". Sin embargo, Furia, reconocida por tener un carácter efervescente, no dudó en tirar un picante comentario en plena gala. "El público todo lo ve y va a elegir", advirtió Santiago del Moro mientras hablaba con los hermanitos y hermanitas sobre el siguiente domingo de eliminación. A lo que Furia se paró del sillón, cortó la conversación y gritó "obvio, háganlo mierda, háganlo mierda o sino me voy yo, corta, me voy yo”. Ante el resto de concursantes atónitos, Juliana continuó y le pidió a Catalina, una participantes eliminadas, que ingrese nuevamente a la casa. Eso no es todo, sino que también la joven atacó a la producción: "No me digan que me calle". Esto lo dijo en referencia a una situación que le comentó a Martín Ku, mientras limpiaba la cocina. Gran Hermano le habría dicho a Juliana "tené cuidado con lo que decís... porque afuera...". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElLauchaOkey/status/1753135438624112691&partner=&hide_thread=false VEAN esta INTERESANTE CHARLA entre Furia y el Chino de recién:

- Furia se HABIA ENOJADO cuando el Chino mandó a limpiar la casa

- Furia comenta que EN EL CONFESIOARIO Gran Hermano le dijo que BAJE UN CAMBIO con los insultos porque no quedan bien para el programa. #GranHermano pic.twitter.com/K8qEh7jrXL — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) February 1, 2024 Tras este episodio, todos los participantes cuestionaron su reacción y la catalogaron como una "falta de respeto" a Santiago del Moro. Otros también cuestionaron la actitud de Martín Ku, por salvar a Furia y colocar en placa a Virginia. El próximo domingo se definirá quién será el próximo eliminado de la casa más famosa del país.