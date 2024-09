Tití Fernández en Sobredosis de TV: "Milei se cree Dios"

El periodista deportivo estuvo de invitado en el programa y no ocultó su indignación por la foto del asado en Olivos.

"Milei se cree Dios, en serio. Yo no puedo creer lo que estamos viviendo. Tengo 73 pirulos, nací en el '51. Desde la época de Frondizi, toda la historia de la Argentina no me la contaron. Yo la fui viviendo, paso a paso: el Rodrigazo, Onganía, Menem, que para este señor fue el mejor presidente de la Argentina...", manifestó Tití Fernández, en diálogo con Carla Czudnowsky y Mariano Hamilton.