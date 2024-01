Tini Stoessel se cansó y cruzó a Camila Homs: "No me cargué ninguna familia..."

Pero esto no fue lo único, sino que dejó en evidencia que tenía un descargo guardado desde sus días en pareja con Rodrigo De Paul: "Yo no me cargué ninguna familia, la verdad tengo pruebas, estoy harta que me vengan con el tema, no tengo nada que ver". Así, buscó alejarse definitivamente de las acusaciones que sufrió durante meses.

De cierta manera, confirmó que su relación amorosa con Rodrigo De Paul comenzó mientras aún estaba con la madre de sus hijos, por lo que eso generó bastante polémica en redes sociales. Además, parece haber enviado el problema al futbolista, desligándose de cualquier responsabilidad afectiva.

Revelaron que Camila Homs estaría embarazada: la palabra de su madre Liliana

La modelo Camila Homs, luego de separarse de Rodrigo De Paul y estar soltera, comenzó un romance con José Sosa, el futbolista de Estudiantes LP y todo parece indicar que están esperando su primer hijo.