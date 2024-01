El último intento de Rodrigo De Paul para conquistar a Tini Stoessel del que hablan las redes

El futbolista no suelta la relación con la cantante a poco tiempo de volver a encontrarse en un importante evento.

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul terminó en 2023 y los rumores de reconciliación no cesan. Sin embargo, ya se confirmó que cada uno está en otro momento de su vida. Sin embargo, el futbolista no deja de hacer intentos por reconciliarse.

El periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live habló sobre la separación: “Tini tiene las llaves de la casa de Rodrigo de Paul. Para toda la gente que especula si esto es cierto o no, es cierto, hay conductores en Argentina que se están subiendo a mi barco. Dicen que hay posibilidades de que la pareja vuelva, me pasan enlaces de comunicadores que hablan de esto, ahora ya no vale”.