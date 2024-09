Tini Stoessel publicó una sugestiva foto con una de las artistas más importantes del momento: ¿nueva pareja?

Desde que se separó de Rodrigo De Paul, Tini Stoessel no volvió a confirmar un romance. Pero se la vinculó con una artista en particular que está en alza musical desde hace más de un año: Young Miko. En las últimas horas publicaron una foto que dio mucho que hablar: ¿romance o colaboración?

Una de las primeras imágenes fue de Tini con un auto naranja atrás y luego filmaron a Miko en la calle con ese mismo auto. Después comenzaron a comentarse fotos como la última que subió la argentina y la puertorriqueña le comentó: “La más linda”, a lo que ella contestó: “La que me sacó la foto es la más linda”.

Luego de esto y, hace algunas horas, publicaron una imagen juntas desde el Instagram de Tini en la que están abrazadas. Las redes ya hablaron de confirmación de romance, pero hay quienes dudan todavía de que esto se trate de una movida de prensa para una colaboración.

Tini Stoessel explotó por las críticas a su físico: "Opinan sobre cuerpos ajenos..."

La cantante Tini Stoessel se hartó de los comentarios ofensivos vinculados a su físico y explotó en redes sociales contra el periodista Alejandro Pueblas, quien utilizó la pantalla de A24 para recomendarle que coma más.

Todo comenzó durante el mediodía en A24, donde el noticiero mostró imágenes de la cantante junto a Chris Martin de Coldplay y comenzaron a hablar sobre su regreso a la música. En un primer lugar, Pueblas remarcó: "Está flaquita igual eh... Un poquito más de... Yo le daría un poco más de comida".

Y eso no fue lo único, sino que el periodista dejó en claro su saña contra la artista de 27 años. Para darle un cierre al tema, expresó: "Podría comer un poquito más. No es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo pensé que estaba con alguna depresión y por eso comía poquito".

Tras escuchar esto, la propia Tini Stoessel decidió utilizar su cuenta de X (ex Twitter) para citar el video y responderle. "Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería. Pero para mi, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo", comenzó por escribir.

Siguiendo con su descargo, la artista evidenció su tristeza por la situación: "Lamentablemente seguimos viendo como opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador". Con esto último, lo expuso ante sus millones de seguidores en redes sociales.

Para finalizar, Tini lanzó un mensaje de concientización: "Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mi, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos @alepueblasok".