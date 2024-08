Tini Stoessel sigue marcando la tendencia para el verano con una microbikini de un color fuera de lo común

En esta ocasión, la artista apostó por un conjunto de dos piezas con un corpiño de estilo triangular en tonos naranjas con detalles amarillos, un diseño perfecto para destacar su bronceado veraniego. Acompañó el look con un microshort y un par de zapatillas a juego , completando un outfit ideal para disfrutar del verano. Recientemente, la artista dejó atrás su melena corta y platinada para lucir un nuevo estilo con largas trenzas color caramelo, que complementan su nuevo look. La foto, tomada desde una terraza con el atardecer de fondo, llamó la atención de sus fans al instante.

El post no tardó en acumular más de 269 mil likes en pocos minutos, además de recibir numerosos comentarios, entre ellos el de su hermano Fran Stoessel, quien escribió “Hermosa Tinita”. Tini demuestra una vez más cómo sabe conquistar a su audiencia y marcar tendencia con cada uno de sus looks, confirmando que es una de las referencias más importantes del país no sólo en la música sino también en la moda.

Pampita celebra el verano esté donde esté y ahora desde un yate eligió su microbikini preferida a puro estampado

Desde las paradisíacas playas de Ibiza, Pampita sorprendió a sus seguidores con un look de microbikini que se convirtió en una de las tendencias de la temporada de calor del 2024. La modelo, que sigue imponiendo su estilo, compartió un video desde un yate, donde exhibió su elección de moda con su característico toque chic.

En su cuenta de Instagram, la influencer mostró un traje de baño clásico con corpiño de molde triangular con tirantes finos y una bombacha colaless, ambos con un audaz estampado animal print de leopardo en tonos negro y marrón. Este diseño, que siempre está a la moda, es uno de los más elegidos por las famosas este año.

Para completar su outfit, Pampita optó por unos anteojos de sol de estilo hexagonal con marco de carey, a juego con los tonos de su traje de baño. Estos accesorios suelen acompañarla en cada ocasión que muestra los detalles de su look en las redes sociales. Además, decidió tener su pelo suelto al viento y no usar maquillaje, aportando un aire fresco y natural a su apariencia.

El video de Pampita en las Islas Baleares no tardó en volverse viral, alcanzando casi 400 mil reproducciones en menos de 24 horas y acumulando miles de "me gusta". Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, en donde aprovecharon para elogiar su look y su estilo. Entre los mensajes, su marido Roberto García Moritán dejó un cariñoso "Mi amor", mientras que su amiga Zaira Nara comentó: "De otro planeta", reafirmando su lugar de referencia en el mundo de la moda.