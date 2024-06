Sorpresa: Coldplay sumó un artista argentino para su nuevo álbum Moon Music

"Durante la pandemia estaba en casa cuando mi papá me llamó para decirme que debía ir al patio trasero y mirar al cielo, lo que vi fue este maravilloso arcoíris justo encima de mi cabeza, corrí a buscar mi cámara, tomé un par de fotografías, entré a editarlas como suelo hacer y eso fue todo, ahora es la portada de Moon Music de Coldplay", reveló.

De esta manera, la imagen del flamante lanzamiento de la banda británica se remonta al 2020 y es de origen argentino, por lo que cada vez están más y más cerca con el público nacional. "Quiero agradecer a la banda y a todo su equipo por su amabilidad y por confiar en mi trabajo para su próximo álbum. Siempre estaré agradecido y honrado de ser parte de esto", concluyó Alonso Revelli.

Embed - Matias Alonso Revelli on Instagram: "During the pandemic I was at home when my dad called to tell me I should go to the backyard and look to the sky, what I saw was this wonderful rainbow right above my head, I rushed to get my camera, took a couple of pictures, went inside to edit them as I usually do and that was it, now it's the cover art for @coldplay Moon Music I want to thank the band and their whole team for their kindness and for trusting my work to be on their upcoming album, I will forever be grateful and honored to be a part of this I also want to mention the amazing @pilar_zeta for her craft in the art desing of the album Finally and not least, thank you to every single person that liked, commented or took the time to message me, I'm so happy for the reception the cover art is getting, thank you thank you thank you"