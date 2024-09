Tini Stoessel explotó por las críticas a su físico: "Opinan sobre cuerpos ajenos..."

Y eso no fue lo único, sino que el periodista dejó en claro su saña contra la artista de 27 años. Para darle un cierre al tema, expresó: "Podría comer un poquito más. No es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo pensé que estaba con alguna depresión y por eso comía poquito".

Embed TINI Y COLDPLAY PRESENTARON UNA CANCIÓN JUNTOS



Lanzaron el video del tema que hicieron juntos llamado "We Pray".



@alepueblasok

#VivoElDomingo

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/mN57v6TW1O — A24.com (@A24COM) September 1, 2024

Tras escuchar esto, la propia Tini Stoessel decidió utilizar su cuenta de X (ex Twitter) para citar el video y responderle. "Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería. Pero para mi, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo", comenzó por escribir.

Siguiendo con su descargo, la artista evidenció su tristeza por la situación: "Lamentablemente seguimos viendo como opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador". Con esto último, lo expuso ante sus millones de seguidores en redes sociales.

Para finalizar, Tini lanzó un mensaje de concientización: "Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mi, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos @alepueblasok".

Tini Stoessel descargo El extenso comunicado de Tini Stoessel contra Alejandro Pueblas. X (ex Twitter)

Alejandro Pueblas se disculpó con Tini Stoessel públicamente: "Yo no lo tomo a mal"

El periodista Alejandro Pueblas decidió pedirle disculpas públicas a Tini Stoessel luego del escándalo que se generó y tras haber quedado expuesto a una posible sanción de los directivos de A24.

A través de una publicación en X, el periodista comenzó por escribir: "Si de algo sirve te pido disculpas @TiniStoessel. Sinceramente no sabía lo que te había pasado, y en ese momento al aire dije eso". Así, obtuvo cientos de insultos en las respuestas con motivo de la falta de credibilidad entre sus seguidores.

De igual manera, buscó comparar la situación con sí mismo y generó aún más polémicas alrededor del tema físico. "Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando". Con estas palabras, buscó asegurar que la cantante es una exagerada, algo quizá más polémico que lo que dijo sobre su físico.