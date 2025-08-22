IR A
IR A

Tini Stoessel se sinceró y habló sobre los rumores que la hicieron sufrir

La actriz contó el padecimiento por las presiones por su carrera y los juicios negativos a su vida personal. Rescató a las personas "realmente saben" lo que le sucede.

La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron.

La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron.

Redes Sociales

La cantante Tini Stoessel se sinceró sobre los momentos que vivió en el pasado donde según ella fue le blanco de las "mentiras". Habló durante una entrevista por el estreno de su nueva película Quebranto con la que volvió a la actuación después de 10 años.

La conductora volvió a hablar de la bailarina y su expareja en torno a la infidelidad.
Te puede interesar:

Sabrina Rojas respaldó a Flor Vigna tras criticar a Luciano Castro

"Yo nunca fui una persona de salir a aclarar cada vez que se decía una mentira, pero en mi cabeza sí me la aclaraba. Entonces, ese desgaste de alguna manera lo tuve”, expresó la artista sobre las críticas negativas hacia su carrera y su persona.

“Hoy vi lo mal que me hizo todo eso, y entendí dónde poner el foco, dónde poner la importancia de la energía y la vida en las personas que realmente me conocen”, dijo Tini en una entrevista exclusiva en América Noticias.

Embed

La pareja del campeón mundial Rodrigo de Paul, rescató sus verdaderos amores: “Las personas que realmente están al lado mío, las que realmente saben lo que me sucede”.

Stoessel fue diagnosticada con depresión, ansiedad y ataques de pánico, enfermedades que la llevaron a tocar fondo y que contó públicamente. Después volvó esta experiencia para el nombre de su álbum Un mechón de pelo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.
play

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

marcelo tinelli recibio una oferta para llevarse el bailando: ¿abandona el pais?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Tomá merca, fue el fuerte insulto de Griselda Sánchez a Daniel Casalnovo

Fuerte pelea de una ex-Gran Hermano en vivo por la infidelidad de Gimena Accardi: abandonó el estudio llorando

¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar
play

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luck Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

pamela david se disculpo con karina milei tras el escandalo por un rolex: me equivoque

Pamela David se disculpó con Karina Milei tras el escándalo por un Rolex: "Me equivoqué"

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

últimas noticias

play

Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei"

Hace 1 hora
Será el primer evento deportivo ajeno al fútbol en el que se aplicará el programa Tribuna Segura.

Pumas-All Blacks: por primera vez se aplicará el derecho de admisión en un evento deportivo ajeno al fútbol

Hace 1 hora
play

Nancy Pazos, sobre los audios de las coimas: "Algo le están diciendo los factores de poder a Milei"

Hace 1 hora
play
La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron.

Tini Stoessel se sinceró y habló sobre los rumores que la hicieron sufrir

Hace 2 horas
La conductora volvió a hablar de la bailarina y su expareja en torno a la infidelidad.

Sabrina Rojas respaldó a Flor Vigna tras criticar a Luciano Castro

Hace 3 horas