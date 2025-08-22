Tini Stoessel se sinceró y habló sobre los rumores que la hicieron sufrir La actriz contó el padecimiento por las presiones por su carrera y los juicios negativos a su vida personal. Rescató a las personas "realmente saben" lo que le sucede.







La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron. Redes Sociales

La cantante Tini Stoessel se sinceró sobre los momentos que vivió en el pasado donde según ella fue le blanco de las "mentiras". Habló durante una entrevista por el estreno de su nueva película Quebranto con la que volvió a la actuación después de 10 años.

"Yo nunca fui una persona de salir a aclarar cada vez que se decía una mentira, pero en mi cabeza sí me la aclaraba. Entonces, ese desgaste de alguna manera lo tuve”, expresó la artista sobre las críticas negativas hacia su carrera y su persona.

“Hoy vi lo mal que me hizo todo eso, y entendí dónde poner el foco, dónde poner la importancia de la energía y la vida en las personas que realmente me conocen”, dijo Tini en una entrevista exclusiva en América Noticias.

Embed La pareja del campeón mundial Rodrigo de Paul, rescató sus verdaderos amores: “Las personas que realmente están al lado mío, las que realmente saben lo que me sucede”.