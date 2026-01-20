Se casan Tini Stoessel y De Paul: cómo será el millonario casamiento La pareja ya cuenta con fecha tentativa para diciembre de 2026. Los invitados internacionales que asistirán al evento y todos los detalles en esta nota. + Seguir en







Los rumores comenzaron hace un tiempo y finalmente llegó la confirmación. Instagram

El 2026 parece ser el año para afianzar vínculos y luego de especulaciones y rumores que circulaban en redes socales, llegó la confirmación de lo que sería la boda del año. La periodista Pilar Smith de LAM (América) confirmó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y dio detalles exclusivos sobre los preparativos de la unión entre la cantante y el futbolista.

La pareja está preparando un mega evento del que participarán invitados de alto calibre. Según informó la periodista, la boda tendrá lugar en Buenos Aires en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz. Este lugar parece ser uno de los más elegidos entre varias figuras del espectáculo como Oriana Sabatini, Jorge Lanata y Nicole Neumann, entre otros, para sellar su vínculo. El lugar cuenta con una capilla propia para la ceremonia religiosa y un espacio enorme para la fiesta.

Debido a la importancia internacional de los invitados, la seguridad será extrema: el perímetro estará completamente cerrado. Conforme a la información brindada en el programa y el presupuesto para la boda sería de alrededor de un millón de dólares. Solo el alquiler del salón ronda los 50 mil dólares por dos jornadas, ya que se necesita tiempo para montar y desmontar todo el operativo.

A eso se suman los gastos de mantelería, flores, técnica, shows y catering, que se pagan por separado y elevan la cifra final. El catering para los invitados VIP costaría unos 150 mil dólares, mientras que los shows musicales y la técnica sumarían otros 200 mil dólares.

Por último y no menos importante es el look de la novia. Tini tendría al menos tres cambios de vestuario que están valuados en 50 mil dólares. “Acá no hay canje, todo se paga”, remarcaron en el programa de América, dejando en claro que la pareja apuesta a la excelencia en cada detalle.