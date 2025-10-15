La notable transformación de Alex Caniggia: se ve como hace 10 años El mediático sorprendió al mostrar su rostro sin tatuajes, tras someterse a un tratamiento láser que marcó una nueva etapa en su vida.







Alex sorprendió al eliminar sus tatuajes faciales y mostrar su nuevo rostro. Instagram

Alex Caniggia volvió a sorprender a sus seguidores con una transformación que generó impacto en redes sociales. El hijo de Claudio Paul Caniggia decidió someterse a un tratamiento láser para eliminar los tatuajes faciales, gesto que muchos interpretaron como una muestra de madurez y de renovación personal. En su cuenta de Instagram compartió el proceso completo y el resultado final, donde se lo vio rejuvenecido y con una apariencia más natural.

El cambio estético coincidió con un momento clave en su vida: la reconciliación con Melody Luz, su pareja y madre de su hija Venezia. Luego de atravesar una crisis, el mediático confesó que decidió dejar atrás su imagen más polémica y apostar por una nueva etapa enfocada en su familia y proyectos laborales.

En los videos publicados, se lo pudo ver con vendas en el rostro y visiblemente emocionado. “Fuera los tattos, los uno con los uno”, escribió junto a las imágenes, que rápidamente se viralizaron. La reacción de sus seguidores fue inmediata: miles de comentarios celebraron el cambio y destacaron que Alex “volvió a verse como hace diez años atrás”.

Alex Caniggia reveló de qué vive Tras su cambio de imagen, el mediático volvió a ser noticia hace un mes tras revelar detalles de su presente laboral. En una entrevista para el ciclo Por el mundo (Telefe), conducido por Marley, contó cómo se mantiene económicamente y cuáles son sus proyectos actuales.

“Ahora laburo mucho con mi viejo, en Caniggia Futbol Agency, la empresa que representa jugadores”, explicó Alex durante el viaje que realizó junto a su hermana Charlotte por China. Además, aclaró que continúa trabajando en televisión y en proyectos internacionales: “Hago contratos grandes afuera, se manejan otros números”. Alex Caniggia penthouse dólares Tigre Remeros Beach El mediático trabaja con su padre en una agencia de representación deportiva. Redes sociales Su carrera televisiva incluye pasos por MTV Caniggia Libre, Resistiré, MasterChef Celebrity Argentina 2 y El Hotel de los Famosos, donde en 2022 se consagró ganador y obtuvo un premio de 10 millones de pesos. A lo largo de los años, combinó la exposición mediática con el mundo empresarial, consolidando un perfil más versátil y estratégico.