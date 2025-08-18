¿Y si ganar la lotería no es tan bueno como creemos? Esta miniserie de Netflix lleva la discusión a otro nivel y es furor La trama se adentra en cómo el dinero fácil puede alterar radicalmente la vida de los jóvenes, llevando la narrativa desde el entusiasmo inicial hasta las complicaciones.







La reciente miniserie francesa en Netflix ha captado la atención de los espectadores al abordar una temática poco explorada: las consecuencias inesperadas de ganar la lotería. En esta producción, cuatro adolescentes residentes en Marsella se ven envueltos en una espiral de excesos y peligros tras obtener una considerable suma de dinero.

Este enfoque ofrece una perspectiva crítica sobre el mito de que la riqueza instantánea es la solución a todos los problemas. La serie, titulada Jóvenes y Millonarios, destaca cómo la falta de madurez y preparación ante cambios drásticos puede desencadenar situaciones problemáticas.

Sinopsis de Jóvenes y millonarios, la serie que es tendencia en Netflix jovenes y millonarios La película narra cómo estos cuatro adolescentes de Marsella lidian con la inesperada fortuna de 17 millones de euros. Al ser menores de edad, no pueden retirar el premio directamente, lo que los obliga a idear estrategias para acceder al dinero.

En el camino, surgen conflictos de intereses, malentendidos y desafíos personales que ponen a prueba su amistad y madurez, mientras intentan equilibrar la emoción del premio con las dificultades legales y éticas que conlleva.

Tráiler de Jovenes y millonarios Embed - JOVENES Y MILLONARIOS | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 13 Agosto/25 - NETFLIX Reparto de Jovenes y millonarios Abraham Wapler - Léo.

- Léo. Malou Khebizi - Samia.

- Samia. Calixte Broisin-Doutaz - David.

- David. Sara Gançarski - Jess.

- Jess. Jeanne Boudier - Victoire.