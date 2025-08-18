IR A
IR A

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

Esta producción es una de las grandes apuestas de la popular plataforma de streaming y busca ser tendencia en los próximos meses.

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.


Netflix

Las producciones españolas han arrasado durante esta época de predominancia por parte de las plataformas de streaming. Series como La Casa de Papel, Élite, Entrevías y Sky Rojo fueron tendencia en la era del streaming, y ahora Netflix busca lograr el mismo resultado con Dos Tumbas.

Llegó a la gran N roja, una super producción argentina, En el barro, con un elenco destacado de estrellas mujeres que son un espectáculo, a la cabeza de las protagonistas se encuentra la famosa cantante de nuestro país, María Becerra, debutando como actriz.
Te puede interesar:

Esta serie sorprende a todos en Netflix, es lo más visto y algunos hasta se tapan los ojos: de cuál se trata

En esta línea, tres figuras de La Casa de Papel se prestaron para este nuevo drama: Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian. Esta nueva miniserie busca seguir la línea de sus exitosas predecesoras, con un guion que fue hecho por Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero.

dos tumbas

En esta miniserie confluyen el drama y el suspenso, con una historia sumamente atractiva que dejará al espectador pegado a la pantalla. “Dos tumbas es la historia de venganza de un personaje que pocas veces protagoniza una ficción y que solo podía encontrar su sitio en un lugar como Netflix: una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta”, explicó Martínez.

Sinopsis de Dos Tumbas

Dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, el caso se da por cerrado por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley.

dos tumbas 2

Así hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo ocurrido aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza.

Tráiler de Dos Tumbas

Embed - Dos tumbas | Tráiler oficial | Netflix España

Reparto de Dos Tumbas

  • Kiti Manver
  • Álvaro Morte
  • Hovik Keuchkerian
  • Nadia Vilaplana
  • Joan Solé
  • Zoe Arnao
  • Nonna Cardoner
  • Carlos Scholz

Cuándo se estrena Dos Tumbas en Netflix

Netflix ya reveló el tráiler oficial y el póster de su próxima miniserie Dos tumbas, que se estrena el viernes 29 de agosto.

dos tumbas 2

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las Series de Netflix que te dejarán pensando
play

¿Y si ganar la lotería no es tan bueno como creemos? Esta miniserie de Netflix lleva la discusión a otro nivel y es furor

Julianne Moore protagoniza una de las mini series románticas del momento de Netflix.

Está en Netflix y te atrapa de principio a fin con sus 5 capítulos

La serie, compuesta por ocho episodios de 45 minutos, se adentra en los recovecos psicológicos de sus personajes a través de una estructura narrativa caleidoscópica, en la que se entrelazan voces y perspectivas diversas. Esta complejidad narrativa, heredada de la novela original publicada en 2004.
play

Esta serie basada en una novela de Laura Restrepo sobre misterio y violencia es de lo más visto en Netflix: de cual se trata

Ahora llegó Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para disfrutar en familia este fin de semana de agosto 2025, se trata de un film de comedia y mucha diversión de 2014, que actualmente se encuentra en el top ten de las más vistas en la gran N roja. 
play

Luna de miel en familia es la película de Adam Sandler que sigue causando risas en Netflix: de qué se trata

Una terrible historia real, que se transformó en una de las mejores series de Netflix.
play

Tiene pocos capítulos, está en Netflix y muestra el lado más oscuro de un asesino serial

Netflix ofrece dramas históricos de alta calidad, y Los últimos zares se destaca por su fidelidad a los hechos reales y su trama intensa en solo seis capítulos.
play

Está en Netflix, tiene 6 capítulos y solo es apta para adultos

últimas noticias

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Hace 7 minutos
Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes.

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes

Hace 22 minutos
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

Hace 33 minutos
Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

Hace 41 minutos
Sergio Figliuolo será candidato de La Libertad Avanza.

"Tronco" Figliuolo, tras confirmarse su candidatura por LLA: "Es un momento para meterse y embarrarse"

Hace 41 minutos