Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.

Netflix

Las producciones españolas han arrasado durante esta época de predominancia por parte de las plataformas de streaming. Series como La Casa de Papel, Élite, Entrevías y Sky Rojo fueron tendencia en la era del streaming, y ahora Netflix busca lograr el mismo resultado con Dos Tumbas.

En esta línea, tres figuras de La Casa de Papel se prestaron para este nuevo drama: Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian. Esta nueva miniserie busca seguir la línea de sus exitosas predecesoras, con un guion que fue hecho por Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero.

dos tumbas En esta miniserie confluyen el drama y el suspenso, con una historia sumamente atractiva que dejará al espectador pegado a la pantalla. “Dos tumbas es la historia de venganza de un personaje que pocas veces protagoniza una ficción y que solo podía encontrar su sitio en un lugar como Netflix: una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta”, explicó Martínez.

Sinopsis de Dos Tumbas Dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, el caso se da por cerrado por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley.

dos tumbas 2 Así hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo ocurrido aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza.

Tráiler de Dos Tumbas Embed - Dos tumbas | Tráiler oficial | Netflix España Reparto de Dos Tumbas Kiti Manver

Álvaro Morte

Hovik Keuchkerian

Nadia Vilaplana

Joan Solé

Zoe Arnao

Nonna Cardoner

Carlos Scholz Cuándo se estrena Dos Tumbas en Netflix Netflix ya reveló el tráiler oficial y el póster de su próxima miniserie Dos tumbas, que se estrena el viernes 29 de agosto. dos tumbas 2