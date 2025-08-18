Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

Las producciones españolas han arrasado durante esta época de predominancia por parte de las plataformas de streaming. Series como La Casa de Papel, Élite, Entrevías y Sky Rojo fueron tendencia en la era del streaming, y ahora Netflix busca lograr el mismo resultado con Dos Tumbas.
En esta línea, tres figuras de La Casa de Papel se prestaron para este nuevo drama: Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian. Esta nueva miniserie busca seguir la línea de sus exitosas predecesoras, con un guion que fue hecho por Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero.
En esta miniserie confluyen el drama y el suspenso, con una historia sumamente atractiva que dejará al espectador pegado a la pantalla. “Dos tumbas es la historia de venganza de un personaje que pocas veces protagoniza una ficción y que solo podía encontrar su sitio en un lugar como Netflix: una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta”, explicó Martínez.
Sinopsis de Dos Tumbas
Dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, el caso se da por cerrado por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley.
Así hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo ocurrido aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza.
Tráiler de Dos Tumbas
Embed - Dos tumbas | Tráiler oficial | Netflix España
Reparto de Dos Tumbas
- Kiti Manver
- Álvaro Morte
- Hovik Keuchkerian
- Nadia Vilaplana
- Joan Solé
- Zoe Arnao
- Nonna Cardoner
- Carlos Scholz
Cuándo se estrena Dos Tumbas en Netflix
Netflix ya reveló el tráiler oficial y el póster de su próxima miniserie Dos tumbas, que se estrena el viernes 29 de agosto.