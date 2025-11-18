18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Caso Báez Sosa: la polémica frase de la hermana de dos rugbiers en la docuserie de Netflix

Emilia Pertossi participó de la serie documental sobre el asesinato del joven en Villa Gessell en 2020 y lanzó una afirmación controvertida.

Por
Emilia Pertossi

Emilia Pertossi, hermana de Ciro y Luciano Pertossi.

NA/José Scalzo

La hermana de Ciro y Luciano Pertossi, dos de los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de Villa Gesell en 2020, participó de la serie documental sobre el caso en Netflix y lanzó una frase que generó polémica en las redes sociales.




¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

En la serie documental, que se llama 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa y contiene 3 capítulos, Emilia Pertossi se refirió a los padres del joven asesinado en los alrededores del boliche Le Brique, Silvino Báez y Graciela Sosa: "No me quiero imaginar lo que es perder a un hijo, pero no es una competencia de qué dolor es más grande. Son distintos, muy distintos, pero es dolor".

La afirmación de Pertossi, quien además fue la abogada defensora junto a Hugo Tomei de los acusados, fue cuestionada por los usuarios de las redes sociales que advirtieron que subestimó el padecimiento de los padres de Báez Sosa.

Fernando Báez Sosa
Fernando Báez Sosa.

Fernando Báez Sosa.

El documental, que se posicionó entre los más vistos desde su lanzamiento, no solo reconstruye los hechos del crimen, sino que también aborda el juicio, el impacto mediático y las huellas que el caso dejó en familiares, testigos y amigos. Con testimonios inéditos de los condenados y entrevistas a quienes estuvieron cerca de la víctima, la producción busca ofrecer una mirada amplia sobre un episodio que marcó a la sociedad argentina.

Uno de los ejes más comentados del documental son los testimonios de los condenados, quienes desde la cárcel de Melchor Romero relatan sus vivencias, reflexionan sobre lo ocurrido y describen la vida en prisión.

El crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell

Según la sentencia de primera instancia, a las 4:30 del 18 de enero de 2020 hubo una pelea en el interior del boliche Le Brique, en la que Báez Sosa le propinó un golpe en el estómago a Máximo Thomsen que lo derribó al piso. Debido a esa razón los guardias de seguridad expulsan a Fernando y Máximo del local. Fernando aceptó tranquilamente la decisión. Sin embargo, Máximo se alteró mucho.

Luego de ser expulsado, Fernando decidió quedarse enfrente del boliche junto a unos amigos tomando un helado y esperando que saliera el resto de su grupo. Diez minutos después de salir, a las 4:44 fue atacado primero Juan Manuel Pereyra Rozas, amigo de Fernando, por Enzo Comelli y Ciro Pertossi, uno de frente y otro por la espalda, a la vez que otros cuatro atacaron al resto del grupo de la víctima.

El ataque duró 50 segundos y en su transcurso causaron la caída al suelo de Fernando donde, al menos cinco atacantes, le propinaron patadas en la cabeza y en el cuerpo, aún después de quedar inconsciente, causándole la muerte por hemorragia cerebral masiva. El inicio del ataque fue registrado por uno de los atacantes, Lucas Pertossi, mediante la cámara de su teléfono celular.

TEMAS RELACIONADOS



