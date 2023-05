The Weeknd deja la música: la curiosa decisión del artista

De igual manera, el cantante canadiense ya tiene esta idea en su cabeza hace un tiempo, incluso revelándole a sus fanáticos a través de Twitter la situación: "Estoy llegando a un lugar y a un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd. Estoy intentando mutar esa piel y renacer, porque como The Weeknd ya he dicho todo lo que podía decir".

Ahora, al ingresar a las cuentas oficiales de The Weeknd en redes sociales, se puede observar que el usuario sigue siendo el artístico para no perder el verificado, pero en la sección del nombre ya se lee "Abel Tesfaye". Todo esto es parte de una estrategia para relanzar su carrera musical y este cambio ya se puede observar en el poster de presentación de la serie The Idol, en la cual será protagonista y en los créditos se lee Abel "The Weeknd" Tesfaye.

The Idol The Weeknd El primer trabajo de The Weeknd con su nombre real. Twitter

En octubre, The Weeknd regresará a Argentina luego de seis años para brindar el 18 y 19 de octubre dos conciertos en el estadio de River Plate con una impactante puesta a nivel escénico. A través del portal que vendió las entradas, prometieron "una experiencia inmersiva para reforzar su concepto musical".