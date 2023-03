Furor por The Weeknd en Argentina: se agotó la preventa y ya están disponibles las entradas generales

El furor por ver a The Weeknd en el Monumental es absoluto.

Ya están a la venta las entradas generales para ver al cantante The Weeknd en el estadio Más Monumental de River Plate el miércoles 18 de octubre. Con una preventa agotada para su primera presentación individual en Argentina, el canadiense cuenta con un gran apoyo en el país y se cree que pronto se venderán todos los tickets .

En el pasado, The Weeknd fue parte del Lineup del Lollapalooza Argentina 2017, motivo por el que esta función no será su debut en los escenarios del país. Ahora, el cantante llega nuevamente gracias a su After Hours til Dawn Stadium Tour, gira mundial con la que se hará presente en los siguientes países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.