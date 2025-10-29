Terror puro: de qué se trata Ataque 13, la película con adolescentes que llegó a Netflix y te dejará asustado Una maldición escolar, un grupo de estudiantes aterrados y un espíritu que regresa por venganza. Este film ya está en la gran N roja para desatar el miedo.







“Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin.

Prepárate para una buena dosis de sustos con “Ataque 13”, la nueva película de terror adolescente tailandesa que promete hacerte saltar del sofá. Con una historia ambientada en una escuela llena de secretos, un grupo de estudiantes enfrentará algo mucho más peligroso que los exámenes: un espíritu vengativo que no descansará hasta cobrar justicia. Si te gustan las películas de miedo con jóvenes, fantasmas y giros inesperados, esta es una que no querrás perderte.

Con esto en mente, prepará las palomitas, apaga la luz y ajusta el volumen: “Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin. Y cuando creas que ya ha terminado, quizás solo esté comenzando.

Sinopsis de Ataque 13, la película de terror estreno de Netflix La historia comienza con Jindahra, una estudiante recién llegada que se une al equipo de voleibol de su nueva escuela. Todo parece normal al principio, hasta que conoce a Bussaba, la capitana del equipo: una chica popular, dominante y temida por sus compañeras. Entre ambas se genera una tensión creciente que se convierte en una guerra silenciosa dentro de los pasillos del colegio.

Pero la cosa empeora: Bussaba es encontrada muerta, colgada del techo del gimnasio, y lo que parecía un acto final se convierte en el inicio de algo mucho más terrorífico. Su espíritu regresa, y no busca descanso: busca venganza. Atrapados en la escuela, Jindahra y sus compañeros tendrán que descubrir quién o qué invocó al fantasma, y cómo detenerlo antes de convertirse todos en víctimas.

ataque-13

Tráiler de Ataque 13 Embed - Ataque 13 (2025) Attack 13 - HD Trailer Oficial Subtitulado Español - Tailandia - Terror/Thriller Reparto de Ataque 13 El reparto reúne a jóvenes talentos tailandeses que logran transmitir tanto fragilidad como fuerza. Encabezan el elenco: Korranid Laosubinprasoet como Jindahra, Nichapalak Thongkham (también conocida como Lilly) como Bussaba, y Veerinsara Tangkitsuvanich entre otros. Complementan la lista actores como Tarisa Preechatangkit, y Ramita Rattanapakdee, quienes aportan matices inesperados a personajes que, al principio, parecen clichés.