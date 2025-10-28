Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix El 24 de octubre, plataforma presentó uno de los últimos trabajos de la maravillosa actriz, quien falleció solo hace unas semanas, específicamente el 11 de octubre.







La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.

El viernes pasado 24 de octubre Netflix sumó a su catálogo “Cuando ellas quieren más” (“Book Club: The Next Chapter”), la secuela de la exitosa comedia protagonizada por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen. La coincidencia no pasó desapercibida: el estreno llegó pocas semanas después del fallecimiento de Keaton, una de las figuras más queridas del cine estadounidense. Así que muchos ya están viendo la película como una buena ocasión para revisitar su trabajo más reciente y disfrutar de su estilo inconfundible.

Me pareció una de esas películas que se disfrutan sin pretensiones, ideal para un fin de semana tranquilo. Tiene ritmo, buenos diálogos y un elenco que se nota cómodo, con una química que traspasa la pantalla. Si buscas algo ligero pero con carisma, “Cuando ellas quieren más” es una buena opción para agregar a tu lista de pendientes.

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia. Entre paisajes espectaculares, encuentros inesperados y mucho humor, la trama combina el encanto de la comedia romántica con ese mensaje optimista de que nunca es tarde para empezar algo nuevo.

Sinopsis de Cuando ellas quieren más, la película que es furor en Netflix Unas amigas que han compartido durante años un club de lectura deciden llevar la aventura a otro nivel emprendiendo un viaje soñado a Italia. Lo que comienza como unas vacaciones tranquilas entre Roma, Toscana y Venecia se transforma en una sucesión de enredos tan divertidos como emotivos, entre paisajes espectaculares y situaciones inesperadas que pondrán a prueba su amistad, sus secretos y la capacidad de reinventarse a cualquier edad.

Mientras celebran el compromiso de Vivian, cada miembro del grupo afronta sus propios desafíos personales en una travesía llena de autodescubrimientos, romance y complicidad. Unidas por un lazo inquebrantable, las cuatro mujeres descubren que las segundas oportunidades también pueden vivirse con intensidad y alegría, y que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de sus vidas.

cuandooo Tráiler de Cuando ellas quieren más Embed - Cuando ellas quieren más | Tráiler oficial Reparto de Cuando ellas quieren más Candice Bergen como Sharon

como Sharon Diane Keaton como Diane

como Diane Jane Fonda como Vivian

como Vivian Mary Steenburgen como Carol

como Carol Andy García como Mitchell

como Mitchell Don Johnson como Arthur

como Arthur Richard Dreyfuss

Hugh Quarshie como Ousmane cuando ellas quieren más