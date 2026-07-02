Tensión en un programa por la insólita pelea de dos famosas: "No hace falta mostrar las aureolas" El cruce entre las dos mediáticas dejó al descubierto diferencias de criterio que van más allá del vestuario. Agregar C5N en









La discusión siguió luego en redes sociales, donde una de las implicadas aclaró sus palabras. Imagen creada por IA

Un curioso cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis derivó en uno de los momentos más tensos del programa La Jugada. Todo comenzó con el look que la ex Gran Hermano eligió para el programa, ya que vistió una camiseta blanca con la bandera argentina que dejaba a la vista que no llevaba corpiño. "¡No se ve nada! Me tienen que mirar a mí", lanzó Pestañela ante sus compañeros, sin ocultar su comodidad con la elección.

Fue el conductor Fede Popgold quien le dio el pie a Viciconte para opinar. La panelista aprovechó y fue directa: "Soy súper sincera, la gente quiere saber". Cuando le preguntaron si era conservadora, respondió sin rodeos: "Sí y soy ubicada". A partir de ahí, el intercambio escaló sin pausa.

Viciconte expresó su postura con claridad y sin eufemismos. "Somos personas diferentes con personalidades distintas. Me parece que hay un tema de respeto con los compañeros, hay gente que tiene familia, mujer, y hay que tener un poco de cuidado a la hora de vestirnos. No hace falta mostrar tanto, las aureolas, ir con las luces altas del auto", disparó. Celis se inclinó por no contestarle directamente y se limitó a aclarar que "hace siete años que no usa corpiño".

En medio de la tensión, el conductor intentó distender con humor: "Igual las tenés lindas, yo las mostraría. Es mi opinión". Pestañela respondió con una sonrisa y una frase que cerró el debate por su lado: "Me salieron tan caras, mirá si no las voy a mostrar". El cruce generó debate al día siguiente en Desayuno Americano, donde las opiniones se dividieron entre quienes consideraron machista el comentario de Viciconte y quienes respaldaron su postura.

LA PICANTE CRÍTICA DE MICA VICICONTE A DANIELA CELIS pic.twitter.com/Upg1PdVFqk — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) July 1, 2026 El descargo de Mica Viciconte tras el cruce con Daniela Celis Ante la ola de críticas que recibió por su comentario al aire, Viciconte salió a aclarar su postura a través de las redes sociales. La panelista dejó en claro que su opinión no apuntaba al cuerpo de su compañera sino al contexto en el que se encontraban. "Mi opinión fue sobre el lugar y la ocasión. No es lo mismo un boliche que un programa que entra a la casa de miles de familias. Por algo existen ciertos códigos", expresó.

Redes sociales Con ese descargo, intentó despejar las acusaciones de machismo y reencuadrar el debate en términos de si era o no adecuado al ámbito laboral. Pese a eso, el cruce ya había tomado vida propia en redes y el intercambio entre ambas siguió generando posiciones encontradas entre seguidores de una y otra.