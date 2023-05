Telefe evidenció el conflicto con Coti Romero de Gran Hermano.

Como América llegó con dos propuestas puntuales como los programas Bailando 2023 y LAM, decidió abandonar el contrato. Sucede que desde el canal no la dejaban trabajar en otro que es competencia.

Los usuarios de redes sociales dividieron su opinión y consideraron que Coti tendría que tener la libertad de poder elegir a qué programas asistir, pero otros creen que debe cumplir con el contrato que firmó antes de ingresar a la casa.

Fuerte crisis entre una de las parejas más queridas de Gran Hermano

Durante Gran Hermano 2022 se formaron muchas parejas, las cuales siguen en pie aún fuera de la casa. Pero una fuerte crisis azotó una de las parejas más queridas: Coti Romero y Alexis Conejo Quiroga. En las últimas horas, dos acciones de la correntina evidenciaron un escándalo.

El vínculo entre ambos fue tan fuerte que decidieron hacerse un tatuaje alusivo: “No te voy a soltar la mano”. Pero ante las críticas, la participante explicó: “Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía”.

La correntina dejó de seguir a Cone y borró las historias destacadas con él. Esto permaneció durante unas horas y luego volvió a seguirlo y agregó nuevamente las historias, pero en lugar de poner un corazón, puso simplemente un punto. ¿Avanzará la crisis o ganará el amor?