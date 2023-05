La fortuna que tuvo que pagar Coti Romero para romper su contrato con Gran Hermano

La exparticipante de Gran Hermano había expresado que, de tener que romper su contrato, lo iba a hacer. Habían asegurado que la multa es de 2 millones de pesos, pero que no estaba claro si en realidad ese era el monto.

Finalmente se corroboró y fue ese el precio que tuvo que pagar para poder ser “libre” de contratos. Esto le brinda, no solo poder participar del Bailando, sino también poder decidir el monto que cobrará en alguna presencia u otro trabajo.

En esa misma entrevista había expresado que su sueño era ir al Bailando y ser “angelita”. Esto último se dio a conocer en las últimas horas porque ella ocupará el lugar de Nazarena Vélez por una semana mientras ella está de vacaciones.

Traición en Gran Hermano: el fuerte pase de factura entre exparticipantes

Una nueva traición envuelve a los exparticipantes de Gran Hermano luego de un fuerte pase de factura generó un nuevo problema para las gemelas Lattanzio. Ya que en medio de una reciente polémica por estafa, un exganador del reality criticó la actitud de las hermanas y las mandó al frente.

"Me caen superbien las chicas. Les tomé cariño porque son auténticas. Pero bueno, perdón mellicitas, gemelas pero en esta estoy con los emprendedores porque me sucedió con ellas que les pedí un favor, me dijeron que sí. Era para hacer un posteo de mi nuevo tema de electrónica", comenzó contando el exparticipante.