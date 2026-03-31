Gran Hermano: la revancha de Tamara Paganini, desde la estigmatización hasta la mediación con Telefe

La mediática volvió al reality después de 25 años, tras terminar con un pleito judicial con la emisora que duró más de una década. En 2016 fue mamá de mellizos que murieron a las pocas horas de nacer.

El regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano es una revancha para la jugadora, después de la batalla anímica con el hater en la calle, y final del pleito judicial con Telefe que le allanó el camino a la casa.

La mediática entró este lunes a la edición Generación Dorada, por segunda vez, ya que participó del reality en 2001 , hace 25 años, y llegó a ser subcampeona aunque cuando salió del juego llegó a vestirse de hombre para caminar por la calle y que no la agredieran.

Este lunes, a los pocos minutos de ingresar, Paganini lanzó una frase que refleja su perfil de juego y las ganas de una revancha: “La casa es mía y todo los demás son ocupas”.

Además, la famosa selló un acuerdo extrajudicial con una suma económica que se mantuvo en privado, por un juicio que llevó adelante por más de 10 años. "No quiero plata, quiero que me pidan perdón públicamente en la tele", aseguró en su momento.

La abogada de Paganini, Ana Rosenfeld , aclaró en cuanto a la disputa judicial con la emisora terminó, pero "Tamara aún tiene un pleito con la psicóloga del programa". La denuncia es por la negligencia en cuanto a la contención personal adentro y fuera de GH.

Embed Así volvio TAMARA PAGANINI a la casa de #GranHermano después de 25 años. pic.twitter.com/hgtTCAGKSs — emi (@eeemiliano) March 31, 2026

En 2015, con 41 años, Tamara quedó embarazada de mellizos. Fue mamá de Donatella y Vitorio que nacieron prematuros, a los casi siete meses. El bebé murió minutos después de nacer (tenía una malformación congénita), y la beba fue a incubadora, pero su salud no mejoró (no tenía formados los pulmones). "El nene nació y lo tuve en brazos hasta que se fue. Muy duro", contó Paganini en el 2021, en una entrevista con Carmen Barbieri.

El reclamo de Gastón Trezeguet a Tamara Paganini

Ante le ingreso de Tamara Paganini en Gran Hermano, después de un juicio durante años contra Telefe, y por el que llegó a un acuerdo extrajudicial, Gastón Trezeguet le recriminó que devuelva el dinero que ganó en todos estos años en que habló mal del canal.

“¿Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas...", empezó el productor del ciclo y panelista del debate del programa. El excompañero de Paganini en 2001, explicó en X que "supuestamente le había hecho mal Gran Hermano, digo, sería lo más justo, ¿no?".