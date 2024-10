Telefe cambió toda su programación para darle lugar a Gran Hermano: qué programas fueron levantados

Desde la finalización de Survivor: Expedición Robinson, Telefe eligió Bake Off Famosos como propuesta nocturna y los números de rating no están acompañando de la mejor manera. De cara al comienzo de noviembre, el canal ya se dispuso a preparar el regreso de Gran Hermano , el reality show que lo hace llegar hasta los 20 puntos.

Este reality show se transmitirá de domingos a jueves a partir de las 22 hs, lo que significa que se quedará con los horarios de Susana Giménez y Bake Off Famosos. Por eso, Telefe decidió reorganizar su programación desde ahora y las noches de los fines de semana quedarán organizadas de la siguiente manera hasta el 9 de diciembre:

Viernes : Margarita ( 21:15 ), Escape Perfecto ( 22:00 ), Iván de viaje ( 23:45 ), Staff ( 00:15 ), Staff: segundo tiempo ( 00:30 ) y El valor de tus joyas ( 01:00 ).

: Margarita ( ), Escape Perfecto ( ), Iván de viaje ( ), Staff ( ), Staff: segundo tiempo ( ) y El valor de tus joyas ( ). Sábados : Escape Perfecto ( 19:00 ) y Escape Perfecto: Especial Famosos ( 21:00 ).

: Escape Perfecto ( ) y Escape Perfecto: Especial Famosos ( ). Domingos: Escape Perfecto (20:30), Susana Giménez (22:00) e Historias de estación (23:45).

Susana Giménez Gran Hermano Susana Giménez podría despedirse de Telefe con la vuelta de Gran Hermano. Redes sociales

Así, noviembre de 2024 podría ser el último mes de televisión para la histórica conductora de Telefe y quizá Wanda Nara corra el mismo destino por sus bajos números de rating. Ahora solo queda esperar hasta el retorno de Gran Hermano y la televisión volverá a quedar eclipsada bajo el programa presentado por Santiago del Moro.

Bake Off Famosos descendió de los dos dígitos de rating y hay preocupación en Telefe

El programa culinario Bake Off Famosos no consiguió superar la marca de los 10 puntos de rating y hay mucha preocupación en Telefe, ya que todavía falta más de un mes para que vuelva Gran Hermano.

Según informó el usuario especializado @PtcRecargado en X (ex Twitter), los programas más vistos del miércoles 23 de octubre fueron los siguientes: Bake Off Famosos (9.9), Melissa (8.6), Telefe Noticias (8.0) y El Noticiero de la Gente (7.7). De esta manera, Telefe no consiguió sobrepasar el doble dígito y esto genera preocupación de cara a futuro.