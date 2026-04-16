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Se filtró quiénes serán los famosos que participarán de Tu cara me suena

El popular certamen prepara una nueva edición con figuras reconocidas del espectáculo. La expectativa crece mientras comienzan a conocerse más detalles del elenco.

La producción ya inició contactos con distintas personalidades del espectáculo para conformar el elenco.

La producción ya inició contactos con distintas personalidades del espectáculo para conformar el elenco.

Tu cara me suena
  • Telefe confirmó el regreso de uno de sus realities más recordados para su próxima programación.
  • Marley volverá a ponerse al frente del ciclo en esta nueva edición del formato.
  • En las últimas horas trascendieron varios nombres de figuras convocadas para integrar la competencia.
  • También surgieron rumores sobre posibles incorporaciones al jurado del programa.

Uno de los realities más recordados de la televisión argentina volverá a la pantalla en una nueva temporada. Se trata de Tu cara me suena, el formato de imitaciones y competencia artística que regresará a Telefe con Marley nuevamente como conductor principal. La vuelta del programa fue confirmada dentro de la grilla de programación del canal y rápidamente despertó expectativa entre el público, especialmente por la posible participación de reconocidas figuras del espectáculo nacional.

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En ese marco, comenzaron a circular los primeros nombres de celebridades que habrían sido convocadas para sumarse al certamen, además de posibles incorporaciones al jurado que acompañará la nueva edición.

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Diana Amarilla sorprendió y ganó Tu cara me suena
Diana Amarilla sorprendió y ganó Tu cara me suena

Qué famosos estarán presentes en Tu cara me suena

Según trascendió en el programa conducido por Ángel de Brito en América TV, la producción ya inició contactos con distintas personalidades del espectáculo para conformar el elenco de participantes de Tu cara me suena. Entre los nombres filtrados aparecen Miguel Ángel Rodríguez, Sofía “la Reini” Gonet, Andrea del Boca, Barby Franco, Catherine Fulop, Luisa Albinoni y Graciela Alfano.

A esa lista también podría sumarse Laurita Fernández, cuyo nombre comenzó a mencionarse con fuerza luego de su salida de Bienvenidos a ganar, el ciclo emitido por El Nueve. Aunque por el momento no hubo confirmación oficial, su incorporación es una de las posibilidades que más ruido genera alrededor del programa.

En paralelo, también se conocieron detalles sobre quiénes podrían integrar el jurado de la competencia. Marley manifestó públicamente su deseo de contar con Florencia Peña en ese rol, manteniendo así una de las duplas más reconocidas de la televisión argentina. Además, el conductor aseguró que también le gustaría sumar a Lizy Tagliani y Momi Giardina. En sus propias palabras, señaló que le “divertiría muchísimo” contar con ambas humoristas dentro del show, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la evaluación interna del canal.

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