Escándalo en Gran Hermano: Luana confesó su pasado con Yao Cabrera en la Mansión Wifi La participante del reality de Telefe detalló a Tamara Paganini cómo fue su trabajo para el influencer condenado por reducción a la servidumbre. + Seguir en







La influencer reveló que le pagaron por un tatuaje para Yao Cabrera. Redes sociales

Luana Fernández reveló en Gran Hermano cómo fue su relación con Yao Cabrera, con quien convivió en la llamada "Mansión Wifi". La joven de 28 años contó cómo fue su pasado con el youtuber preso por el delito de reducción a la servidumbre.

Durante una charla en el jardín de la casa, la influencer detalló que tuvo un vínculo laboral y personal con Cabrera y formó parte de su "equipo". Todo empezó cuando Tamara Paganini vio su tatuaje y lanzó: “¿Qué dice ahí, WIFI?".

Fernández intentó ocultar el tatoo y se refugió en Franco Zunino, pero sus compañeros insistieron sobre el origen de la frase en su brazo: "Es el team de Yao Cabrera. Me pagaron un montón por tatuármelo en vivo", empezó.

Agregó: "Laburé con ellos creando contenido en plena pandemia en una mansión”, admitió la jugadora que confirmó haber estado en el grupo del detenido, que ostentaba una vida de lujos en las redes sociales.

Embed TAMARA: "Ahí dice WIFI?"



LUANA: "Es el team de Yao Cabrera, me pagaron un montón por tatuarmelo en vivo. Laburé con ellos creando contenido en plena pandemia en una mansión"



MARTÍN: "Después allanaron esa mansión y ahora está preso" pic.twitter.com/SKUJ5D5Qeu — TRONK (@TronkOficial) April 14, 2026 Qué es la Mansión Wifi Luana Fernández confirmó que vivió junto a otros influencers que generaban contenido para las redes. "Hacíamos videos todo el día, estábamos de joda todo el tiempo", recordó la participante de Gran Hermano sobre el trabajo que hizo junto a Yao Cabrera. Si bien intentó suavizar el relato diciendo que la pasó "increíble", teniendo en cuenta que fue un trabajo en plena pandemia.