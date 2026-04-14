A tres años de ganar Gran Hermano: cómo es la nueva vida de Marcos Ginocchio El "Primo" se distanció de la fama y el espectáculo tras ganar la edición 2022-2023 del reality de Telefe. Revelaron el insólito lugar donde se oculta. + Seguir en







El salteño fue encontrado sentado en las escalinatas de la iglesia de su pueblo. Redes sociales

Después de ganar la edición 2022-2023 de Gran Hermano, Marcos Ginocchio decidió alejarse de las luces de las cámaras y el mundo de los medios, y tiene una nueva vida: "Se sienta en la puerta de la iglesia", revelaron.

El salteño de 26 años se alejó de la televisión y se refugió en la religión, donde busca la paz, y sigue con su perfil bajo. "Se sienta en la puerta de ingreso de la Iglesia San Benito. Trata de que no lo reconozcan. Varias personas se le acercaron a hablar y él se mantiene tímido, es monosilábico", filtraron.

A diferencia de otros de sus compañeros, como Julieta Poggio y Nacho Castañares, para el joven que se recibió de abogado en 2022 el reality de Telefe no fue la previa de una carrera en el espectáculo, sino que le sirvió para fortalecer su personalidad y autenticidad con su yo interior.

Marcos terminó el juego y apareció en algunos programas de debate; después tuvo un rápido pase por el modelaje internacional. Ahora "llega en una moto grande, suele usar gorra y mirar para abajo" para evitar el contacto con la gente, según el periodista Gustavo Méndez.