Más dólares para el Gobierno: colocó u$s200 millones en el mercado local La Secretaría de Finanzas anunció los resultados de la segunda ronda de la licitación, donde recibió ofertas por u$s611 millones por los títulos en dólares AO27 y AO28: las tasas se ubicaron en 5,12% y 8, 51% anual, respectivamente. Por + Seguir en







El equipo económico que lidera Luis Caputo volvió a conseguir dólares.

El Gobierno informó los resultados de la segunda ronda de la licitación, que comenzó el miércoles pasado con la renovación de todos los vencimientos en pesos y la captación de u$s300 millones. Esta vez, adjudicó un total de u$s200 millones, tras recibir ofertas por u$s611 millones.

La Secretaría de Finanzas, liderada por Federico Furiase, anunció que logró colocar la totalidad de los bonos en dólares bajo legislación local, con el objetivo de conseguir las divisas necesarias para pagar los vencimientos de deuda de mitad de año.

La colocación se dividió en dos bonos soberanos. Por un lado, el título con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27) concentró u$s100 millones, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 5,12%, equivalente a una tasa nominal anual (TNA) del 5%. Por otro lado, el bono con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28) también adjudicó US$ 100 millones, pero a una tasa significativamente más elevada: 8,51% TIREA (8,20% TNA), en línea con su mayor plazo.

Cabe recordar, que en la primer vuelta, los títulos en dólares con vencimiento a 2027 y 2028, el A027 y A028, recaudaron cada uno u$s150 millones, a tasas de 5,12% y 8,61% respectivamente, lo que implica casi 1 punto y medio punto menos, respectivamente, que en el llamado anterior. El resultado indica que el mercado sigue manteniendo un alto grado de precaución sobre los vencimientos que caerán dentro de un próximo mandato presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2044818074465910940&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de USD 200 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 611 millones.



Hard Dólar a:

29/10/27 (AO27) – USD 100 millones a 5.12% TIREA (5.00% TNA).

31/10/28 (AO28) – USD 100… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 16, 2026 El resultado de la primera licitación de abril del miércoles LECAP 14/8/26 (S14G6) - $4,45 billones al 2,00% TEM y 26,82% TIREA.