Más dólares para el Gobierno: colocó u$s200 millones en el mercado local

El Gobierno informó los resultados de la segunda ronda de la licitación, que comenzó el miércoles pasado con la renovación de todos los vencimientos en pesos y la captación de u$s300 millones. Esta vez, adjudicó un total de u$s200 millones, tras recibir ofertas por u$s611 millones.
La Secretaría de Finanzas, liderada por Federico Furiase, anunció que logró colocar la totalidad de los bonos en dólares bajo legislación local, con el objetivo de conseguir las divisas necesarias para pagar los vencimientos de deuda de mitad de año.
La colocación se dividió en dos bonos soberanos. Por un lado, el título con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27) concentró u$s100 millones, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 5,12%, equivalente a una tasa nominal anual (TNA) del 5%. Por otro lado, el bono con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28) también adjudicó US$ 100 millones, pero a una tasa significativamente más elevada: 8,51% TIREA (8,20% TNA), en línea con su mayor plazo.
Cabe recordar, que en la primer vuelta, los títulos en dólares con vencimiento a 2027 y 2028, el A027 y A028, recaudaron cada uno u$s150 millones, a tasas de 5,12% y 8,61% respectivamente, lo que implica casi 1 punto y medio punto menos, respectivamente, que en el llamado anterior. El resultado indica que el mercado sigue manteniendo un alto grado de precaución sobre los vencimientos que caerán dentro de un próximo mandato presidencial.
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El resultado de la primera licitación de abril del miércoles
14/8/26 (S14G6) - $4,45 billones al 2,00% TEM y 26,82% TIREA.
29/9/28 (TZXS8) - $1,64 billones al 7,60% TIREA.
28/3/29 (TZXM9) - $0,53 billones al 7,95% TIREA.
26/2/27 (TMF27) - $1,98 billones con un margen de 5,02%.
31/8/27 (TMG27) - $0,80 billones con un margen de 4,88%.
30/6/28 (TZV28) – $0,52 billones al 8,50% TIREA.
29/10/27 (AO27) – USD 150 millones al 5,12% TIREA (5,00% TNA).
31/10/28 (AO28) – USD 150 millones al 8,51% TIREA (8,20% TNA).
El llamado también incluyó un canje de bonos CER, por un total del 36%, 32% y 15% respectivamente de la emisión:
- TTS26 por TMF28 - $1,92 billones con un margen de 6,50%.
- TZXD6 por TZXM8 - $13,04 billones al 6,35% TIREA.
- TZXM7 por TZXM8 - $0,65 billones al 6,35% TIREA.