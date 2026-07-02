Tamara Paganini tuvo su Congelados en Gran Hermano: el insólito regalo que le llevó su prima La participante recibió a un familiar que, sin ningún tipo de pudor, le llevó un particular obsequio. "Lo venías pidiendo", explicó. Agregar C5N en









Paganini se emocionó al recibir a su prima.

Tamara Paganini tuvo una noche emocionante en Gran Hermano. Durante el Congelados, la participante recibió la visita de su prima, quien le llevó un insólito regalo que dejó a la casa sin palabras.

Cuando los participantes quedaron tiesos y de fondo empezó a sonar Amor narcótico, Tamara supo que era su turno. Sin dudas, la India esperaba la visita de su novio Sebastián, peroo quien cruzó la puerta fue su prima Soledad, que le dio todo el amor y la confianza que la participante estaba necesitando.

Tamara recibió la visita de su prima y un regalo muy particular



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La emoción de Tamara Paganini Pese a que no podía hacer ningún movimiento, Tamara disfrutó de la visita de su prima, quien le transmitió tranquilidad. "Sebas está bien, tu neno te ama, no quiere que salgas. Él quería venir y tirarse a la pileta, pero no lo dejaron", le explicó. "Disfrutá, te amamos. Estamos orgullosos, estamos felices de verte acá", añadió.

Captura: Telefe Soledad también aprovechó para explicarle la palabra que le enviaron y que tan angustiada tuvo a la participante: "'Activá' es jugá, como una nena de 6 años, jodé como vos sos, como la India". "Estamos todos bien. Tus gatos están bien, la casa también. No tenés por qué preocuparte de nada, por favor, queremos seguir viéndote feliz acá adentro", expresó.

Antes de irse, le dedicó unas palabras de aliento a Paganini: "No ganes, pero sé feliz acá adentro que nos hacés felices a todos". Además, abrazó a Pincoya y le agradeció a Yipio su gesto con Tamara cuando tuvo su primera crisis de llanto.