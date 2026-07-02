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Tamara Paganini tuvo su Congelados en Gran Hermano: el insólito regalo que le llevó su prima

La participante recibió a un familiar que, sin ningún tipo de pudor, le llevó un particular obsequio. "Lo venías pidiendo", explicó.

Paganini se emocionó al recibir a su prima.

Paganini se emocionó al recibir a su prima.

Tamara Paganini tuvo una noche emocionante en Gran Hermano. Durante el Congelados, la participante recibió la visita de su prima, quien le llevó un insólito regalo que dejó a la casa sin palabras.

La actriz dejó una profunda reflexión de vida desde el streaming room de la casa.
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Cuando los participantes quedaron tiesos y de fondo empezó a sonar Amor narcótico, Tamara supo que era su turno. Sin dudas, la India esperaba la visita de su novio Sebastián, peroo quien cruzó la puerta fue su prima Soledad, que le dio todo el amor y la confianza que la participante estaba necesitando.

Soledad la abrazó, la besó y le llevó un buzo muy particular: estaba usado por su novio y tenía su aroma corporal. "Todos te amamos. No te rías, no te muevas, no llores: vos pediste oler un chivo, necesito que huelas, por favor, no te rías. Me puse esta camisa que tiene un chivo, según él, de hace dos semanas. No te la puedo dejar, pero te la dejo colgadita todo este tiempo que esté yo", expresó.

La emoción de Tamara Paganini

Pese a que no podía hacer ningún movimiento, Tamara disfrutó de la visita de su prima, quien le transmitió tranquilidad. "Sebas está bien, tu neno te ama, no quiere que salgas. Él quería venir y tirarse a la pileta, pero no lo dejaron", le explicó. "Disfrutá, te amamos. Estamos orgullosos, estamos felices de verte acá", añadió.

Captura: Telefe

Captura: Telefe

Soledad también aprovechó para explicarle la palabra que le enviaron y que tan angustiada tuvo a la participante: "'Activá' es jugá, como una nena de 6 años, jodé como vos sos, como la India". "Estamos todos bien. Tus gatos están bien, la casa también. No tenés por qué preocuparte de nada, por favor, queremos seguir viéndote feliz acá adentro", expresó.

Antes de irse, le dedicó unas palabras de aliento a Paganini: "No ganes, pero sé feliz acá adentro que nos hacés felices a todos". Además, abrazó a Pincoya y le agradeció a Yipio su gesto con Tamara cuando tuvo su primera crisis de llanto.

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