Juli Poggio defendió a Daniela Celis y apuntó contra Mica Viciconte: "Pensamiento de mier..." La ex Gran Hermano cuestionó a la panelista por sus comentarios dirigidos a la ropa que usó su amiga Daniela Celis durante un programa. Agregar C5N en









Juli Poggio le declaró la guerra a Viciconte.

La mediática Julieta Poggio salió al cruce y le respondió a Mica Viciconte por el comentario de mal gusto que le hizo a su amiga Daniela Celis durante un stream.

Luego de que la panelista criticó duramente a Celis por cómo se viste para trabajar en un programa de televisión, las redes estallaron y varias figuras salieron a defender a Pestañela.

Una de las más tajantes fue su amiga Julieta Poggio, quien escribió un fuerte descargo en las redes sociales: "Comparar partes del cuerpo femenino con objetos o utilizar términos despectivos para referirse a ellas me parece un retroceso”, escribió y remarcó que “el respeto también es no decirle a otra persona cómo debe expresar su estética, su feminidad o su sexualidad” y sostuvo que “mostrar un escote o no mostrarlo debería ser siempre una elección propia, nunca un motivo de juicio”.

Al concluir el mensaje, escribió una contundente indirecta para Viciconte, “va para cualquier persona con ese pensamiento de mierda”.

Captura: redes sociales El comentario de Micaela Viciconte que molestó a Daniela Celis Todo comenzó apenas Daniela, apareció en el programa de streaming luciendo la camiseta y lanzó, “¡no se ve nada! Me tienen que mirar a mí”. La incomodidad de Viciconte no tardó en hacerse notar. Fede Popgold la invitó a “decirle algo” y Mica no dudó, “voy a ser súper sincera, la gente quiere saber”. Cuando Fede le preguntó si era conservadora, ella respondió sin vueltas, “sí y soy ubicada”. Para que no quedaran dudas, Popgold aclaró, “Pestañela se puso una camiseta de Argentina que puede ser que se transparente en algunas zonas, a mí no me parece tan grave”.