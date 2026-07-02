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Juli Poggio defendió a Daniela Celis y apuntó contra Mica Viciconte: "Pensamiento de mier..."

La ex Gran Hermano cuestionó a la panelista por sus comentarios dirigidos a la ropa que usó su amiga Daniela Celis durante un programa.

Juli Poggio le declaró la guerra a Viciconte.

Juli Poggio le declaró la guerra a Viciconte.

La mediática Julieta Poggio salió al cruce y le respondió a Mica Viciconte por el comentario de mal gusto que le hizo a su amiga Daniela Celis durante un stream.

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Luego de que la panelista criticó duramente a Celis por cómo se viste para trabajar en un programa de televisión, las redes estallaron y varias figuras salieron a defender a Pestañela.

Una de las más tajantes fue su amiga Julieta Poggio, quien escribió un fuerte descargo en las redes sociales: "Comparar partes del cuerpo femenino con objetos o utilizar términos despectivos para referirse a ellas me parece un retroceso”, escribió y remarcó que “el respeto también es no decirle a otra persona cómo debe expresar su estética, su feminidad o su sexualidad” y sostuvo que “mostrar un escote o no mostrarlo debería ser siempre una elección propia, nunca un motivo de juicio”.

Al concluir el mensaje, escribió una contundente indirecta para Viciconte, “va para cualquier persona con ese pensamiento de mierda”.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

El comentario de Micaela Viciconte que molestó a Daniela Celis

Todo comenzó apenas Daniela, apareció en el programa de streaming luciendo la camiseta y lanzó, “¡no se ve nada! Me tienen que mirar a mí”. La incomodidad de Viciconte no tardó en hacerse notar. Fede Popgold la invitó a “decirle algo” y Mica no dudó, “voy a ser súper sincera, la gente quiere saber”. Cuando Fede le preguntó si era conservadora, ella respondió sin vueltas, “sí y soy ubicada”. Para que no quedaran dudas, Popgold aclaró, “Pestañela se puso una camiseta de Argentina que puede ser que se transparente en algunas zonas, a mí no me parece tan grave”.

Créditos: captura de pantalla.

Créditos: captura de pantalla.

Frente a esto Micaela respondió, "somos personas diferentes con personalidades distintas. Me parece que hay un tema de respeto con los compañeros; hay gente que tiene familia, mujer, y hay que tener un poco de cuidado a la hora de vestirnos. No hace falta mostrar tanto, las aureolas, ir con las luces altas del auto”. Pestañela sin intenciones de engancharse en la discusión aclaró que tras realizarse una cirugía de mamas, dejo de usar corpiño hace años.

En medio de la tensión de la mesa, Fede trato de alivianar el momento y le dedico unas palabras a su amiga Daniela, "igual las tenés lindas, yo las mostraría. Es mi opinión”. Daniela sonrió y respondió con humor, "me salieron tan caras, mirá si no las voy a mostrar”.

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