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"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

Tras varios días fuera de la casa, la actriz regresó y bendijo "a lo mano santa" a sus compañeros, recorriendo cada rincón en un gesto simbólico de purificación. "En este camino de luz, la mala onda no tiene que estar", repitió como un mantra para cambiar la energía.

Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 

Volvió Andrea al juego y aseguró que "las malas ondas no tienen cabida" en la casa. 

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La mejor jugadora - para algunos fanáticos de Gran Hermano Edición Dorada - volvió a entrar a la casa y no tardó en convertirse en el centro de comentarios con una escena tan insólita como inesperada: tras permanecer cuatro días bajo control médico por complicaciones de salud, Andrea del Boca retomó la convivencia mostrando una actitud distinta y, según expresó, con el propósito de "renovar la energía" del lugar.

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Como si fuera el entrañable personaje de Alberto Olmedo, "El Manosanta", la actriz purificó a sus compañeros y a todos los rincones de la casa. Andrea hizo un recorrido por cada ambiente para bendecirlo y sacarle "las malas ondas". Mientras limpiaba y desinfectaba los espacios, repetía frases como "fuera, fuera" y "adiós mala vibra", insistiendo en la importancia de adaptarse al entorno.

En redes sociales, muchos interpretaron la escena como un ritual personal para renovar el clima interno. "Expulso todas las energías negativas, no tienen lugar aquí. Hay que llenar cada espacio de buena onda, para quienes estamos adentro y también para quienes nos miran desde afuera", repitió mientras ventilaba los ambientes y rociaba vinagre en distintas áreas.

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La actriz no solo limpió los espacios, sino que también se acercó a sus compañeros para transmitirles un mensaje de calma y confianza. "Que encuentres paz interior, que logres equilibrio. Que aprendas a confiar en quienes buscan tu bienestar y te cuidan, y que te alejes de aquellos que actúan con doble intención", rezó, y apostó por una convivencia más armónica.

Del Boca regresó con un ritual cargado de mística y humor, entre rezos y frases para "espantar la mala energía". Su actitud despertó asombro en la casa, pero el momento más comentado entre los seguidores del reality llegó cuando se acercó a Brian Sarmiento: el exfutbolista aceptó que la actriz le "limpiara el aura". La escena se viralizó y despertó todo tipo de especulaciones.

El momento, presenciado por todos, aportó un momento de humor y alivio en la mañana. Con gestos simples y frases directas, Andrea dejó claro que quiere influir tanto en el ambiente general como en el ánimo de cada compañero, convencida de que "la mala onda no tiene lugar" y que es una pieza fundamental para el entretenimiento en esta nueva etapa de Gran Hermano.

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