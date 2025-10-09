Susto para Gene Simmons, líder de Kiss: se desmayó al volante y chocó su auto El músico de 76 años manejaba por la Pacific Coast Highway de Los Ángeles cuando perdió el control e impactó a un vehículo estacionado. Fue trasladado al hospital, pero ya se recupera en su casa.







Simmons se recupera para el gran regreso de Kiss en noviembre. Redes sociales

El líder de la mítica banda de rock Kiss, Gene Simmons, fue trasladado de urgencia a un hospital después de desmayarse al volante y chocar su camioneta contra otro vehículo estacionado, aunque ya se recupera en su casa y llevó tranquilidad a los fans.

El accidente ocurrió este martes, mientras el bajista de 76 años conducía su SUV por un conocido tramo costero de la Pacific Coast Highway en la ciudad de Malibú, al oeste de Los Ángeles. Según NBC4, Simmons le dijo a los policías que llegaron al lugar que había sufrido un desmayo o pérdida de conciencia.

La camioneta perdió el control, cruzó varios carriles y terminó chocando un auto que estaba estacionado. Personal de Bomberos de Los Ángeles traslado al músico hasta un hospital cercano para que fuera evaluado. Al comprobar que no había sufrido heridas graves, lo dejaron seguir la recuperación en su casa.

Su esposa, Shannon Tweed, explicó a NBC que el músico había comenzado recientemente a tomar unos nuevos medicamentos que requieren que se mantenga bien hidratado, pero él "no es fanático" de tomar mucha agua. También confirmó que fue atendido y dado de alta.

Este miércoles, el propio Simmons llevó tranquilidad a través de su cuenta de X. "Gracias a todos por sus buenos deseos. Estoy perfectamente bien. Tuve un pequeño accidente. Sucede. Sobre todo a quienes manejamos horrible. Y ese soy yo. Todo bien", sostuvo.

El accidente se produjo poco antes del esperado regreso de Kiss, que volverá a reunirse en un escenario por primera vez desde 2023 para el evento Kiss Army Storms Vegas, con el que la banda celebrará su 50° aniversario. Será en Las Vegas entre el 14 y el 15 de noviembre.