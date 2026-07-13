Susana Giménez fulminó a la China Suárez y la descartó para su biopic: "No tiene carisma" La diva volvió al país tras alentar a la Selección argentina en el Mundial y, fiel a su estilo, volvió a disparar contra la actriz: la descartó para su película autobiográfica y la tildó de “aburrida” y “sin carisma". Agregar C5N en









Susana Giménez volvió a criticar a la China Suárez y dejó en claro que no la pasa.

La diva de la televisión Susana Giménez regresó a Buenos Aires después de alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026 de México- Estados Unidos-Canadá. Fiel a su estilo, enfrentó a la prensa y, al ser consultada por Eugenia China Suárez, no dudó y la calificó de “aburrida” y “sin carisma”.

Apenas Susana bajó del avión y puso un pie en suelo argentino, fue abordada por una horda de fans y noteros que la esperaban ansiosos. Fue el cronista del ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró quien le consultó por su biopic y la posible elección de La China para el protagónico. “No, no tiene carisma. Es preciosa, pero es muy aburrida”, expresó sin filtro.

Aunque se notó la incomodidad de la diva ante la consulta del notero, a quien varias veces le repitió que no quería “hablar de chimentos, Susana fue categórica al referirse a La China, actual pareja de Mauro Icardi. “No creo, porque no tiene carisma”, lanzó, sumando una nueva capa a la controversia que ella misma había abierto a comienzos de este año.

Susana Gimenez disparó contra la China Suarez: "no tiene carísma, es bellísima pero es aburrida"#PrimiciasYa pic.twitter.com/DS2Zuyc0MP — emi (@eeemiliano) July 13, 2026 El rechazo de Susana a la elección de Eugenia no es novedad. A comienzos de año, la conductora había sido consultada en la puerta de su casa de Barrio Parque sobre posibles nombres para su biopic y descartó a Suárez con un tajante: “Nooo, jamás. No, no tiene physique du rôle, yo soy más…”

La tensión entre ambas figuras data desde a serie sobre Sandro, donde la China interpretó a la diva de la TV argentina. En 2018, Susana expresó su desacuerdo con el resultado: “No me gustó lo que hizo, y se lo dije. Me la encontré en un evento y le dije: ‘no me gustó’. Decía cosas fuera de época, y yo ni siquiera había empezado en televisión”.