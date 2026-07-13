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Una exparticipante de Gran Hermano denunció que la atacaron con pirotecnia durante los festejos del Mundial

Katia "La Tana" Fenocchio sufrió la explosión de una cañita voladora a escasos centímetros de su rostro durante las celebraciones por la victoria de la Selección argentina.

Katia La Tana Fenocchio.

Katia "La Tana" Fenocchio.

La exparticipante de Gran Hermano 2025 Katia "La Tana" Fenocchio denunció una agresión con pirotecnia en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. El incidente ocurrió mientras la joven registraba desde su automóvil los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, momento en el cual una cañita voladora rozó su cabeza.

Uno de los integrantes de la casa fue catalogado como el máximo favorito a ganar el premio.
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El hecho quedó documentado en un video tomado con un teléfono celular. En las imágenes se observa el instante exacto donde la cañita voladora pasa a muy pocos centímetros de su rostro y estalla frente a ella, situación que le provocó un enorme susto.

Tras el episodio, la víctima utilizó sus redes sociales para expresar su indignación por el ataque sufrido en la vía pública. "Esto es maldad pura, fue a propósito. Esto no es joda", escribió la joven junto a la publicación del material audiovisual.

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A su vez, Fenocchio solicitó la colaboración de sus seguidores para identificar al autor de la agresión a través de capturas desde diferentes ángulos. "Si alguien tiene más info, al privado", pidió en un mensaje, para luego advertir sobre las acciones futuras: "Voy a llegar más a fondo y hacer lo que corresponde".

Con el paso de las horas, la exparticipante del reality show reafirmó su postura de buscar justicia por el hecho. A través de un nuevo descargo público en su perfil virtual, la víctima redobló la apuesta y sentenció: "No voy a parar hasta que paguen su merecido".

Luego de su exposición en la televisión, Fenocchio diversificó su vida laboral con múltiples actividades. En la actualidad, la joven trabaja en el reparto de pedidos, realiza campañas publicitarias en plataformas digitales, cursa estudios de mecánica de motos y cuenta con una participación en la serie En el Barro.

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