Susan Sarandon denunció que está "cancelada" en Hollywood La ganadora del Premio Goya Internacional afirmó que fue vetada de la industria estadounidense tras exigir un alto el fuego en Gaza. "Siento la represión y la censura", sostuvo. + Seguir en







La actriz hizo estas declaraciones en España donde recibió el Premio Goya Internacional. Redes sociales

La actriz Susan Sarandon tuvo frases polémicas en España, donde recibió el Premio Goya Internacional 2026 y aprovechó la plataforma para contar las consecuencias profesionales que sufrió en Hollywood tras posicionarse públicamente a favor de Palestina y la Franja de Gaza.

"En un lugar donde se siente la represión y la censura, ver a España y el apoyo que están dando sobre Gaza es muy importante para nosotros en Estados Unidos", aseguró la protagonista de Thelma & Louise. La artista denunció ante la prensa que su agencia la "despidió específicamente por marchar y pedir un alto el fuego" en Medio Oriente.

Sarandon fue tajante al detallar cómo su carrera en los Estados Unidos se detuvo abruptamente luego de aparecer en manifestaciones en Nueva York, ya que el apoyo a Gaza no solo le costó su representación profesional, sino también sus futuras contrataciones en las grandes compañías del cine.

La estadounidense reveló que le fue imposible aparecer en la pantalla grande o participar en los últimos estrenos, incluso en el extranjero: "Un director italiano me contrató recientemente, pero le dijeron que no lo hiciera. Por suerte, no les hizo caso".