"Estaba sacada": una famosa humorista enfureció tras un violento choque en plena avenida







Daniela Viaggiamari, conocida profesionalmente como Dani La Chepi, vivió un momento de furia cuando un auto chocó su vehículo en plena avenida en Vicente López: "Estaba sacada", comentaron sobre la humorista.

El conflicto se originó tras una mala maniobra de un vehículo blanco, que terminó impactando con el auto de la artista. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad, además de que el hecho tuvo varios testigos.

La exparticipante de MasterChef Celebrity se bajó de su vehículo completamente indignada para increpar al otro conductor. Las imágenes fueron una primicia de LAM, el programa de Ángel de Brito en América: en ellas se ve cómo la humorista se baja enfurecida y empieza a insultar.

El panelista Pepe Ochoa detalló la secuencia que vivió la influencer en plena calle: "Ella venía tranquila, se tocan los autos y ella baja hecha una furia".

El episodio no fue solo un intercambio de seguros, sino que duró alrededor de 20 minutos mientras la cantante iba de un lugar a otro, hablando por teléfono, y rodeada de policías. Hasta Denise Dumas, su compañera de elenco de Papá por siempre, dijo que la mediática llegó este viernes al teatro todavía "indignada" por el hecho.

Un año complicado para Dani La Chepi El choque que sufrió Dani La Chepi se suma a un fin de año complicado, ya que en diciembre pasado se mostró en una cama de hospital, preparada para ser operada de piedras en sus riñones. De ahí que este incidente de tránsito la impacta de lleno en su ánimo y la afecta profundamente.