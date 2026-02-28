Esta famosa serie deportiva tiene una nueva temporada en Netflix y ya alcanzó lo más visto: cuál es Desde su estreno, la serie evidenció un fuerte poder de atracción sobre la audiencia y logró ubicarse con rapidez entre los contenidos más vistos de la plataforma. + Seguir en







La serie de Fórmula 1 que es furor en Netflix.

La máxima categoría del automovilismo vuelve a captar la atención con el estreno de una nueva temporada de Formula 1: Drive to Survive en Netflix. La serie, centrada en el detrás de escena de la Fórmula 1, ofrece una mirada que trasciende lo que ocurre en pista y profundiza en las tensiones internas, las estrategias y las rivalidades entre equipos y pilotos.

Desde sus primeras entregas, la producción logró ampliar el alcance del campeonato a nivel global. Con un enfoque narrativo de estilo cinematográfico y acceso directo a protagonistas clave del paddock, la serie contribuyó a consolidar el interés tanto de seguidores históricos como de nuevos públicos que comenzaron a involucrarse con cada Gran Premio a partir de su estreno.

La nueva temporada refuerza la alianza entre la Fórmula 1 y la plataforma de streaming, sosteniendo la visibilidad del campeonato más allá del calendario deportivo. A través de material exclusivo y testimonios de alto impacto emocional, Drive to Survive mantiene su posicionamiento como una de las producciones documentales más influyentes dentro del ámbito deportivo contemporáneo.

DRIVE TO SURVIVE Octava Temporada Netflix Sinopsis de Formula 1: Drive to Survive, la serie que tiene nueva temporada en Netflix La octava temporada de Formula 1: Drive to Survive se centra en el campeonato 2025 de la Fórmula 1, un año marcado por cambios significativos dentro y fuera de la pista. Los nuevos episodios profundizan en el paddock y exponen el costado más personal de los protagonistas, con especial atención al debut de Lewis Hamilton en Ferrari. La adaptación del piloto británico a su nueva escudería aparece como uno de los ejes narrativos, mostrando los desafíos deportivos y la presión que implica iniciar una etapa diferente en su trayectoria.

La temporada también aborda la dinámica interna en McLaren, donde la competencia entre Lando Norris y Oscar Piastri ocupa un lugar central. La gestión de dos pilotos con aspiraciones al título se combina con la presencia constante de Max Verstappen, quien se mantiene en la disputa por el campeonato hasta la definición en Gran Premio de Abu Dabi. La serie incorpora imágenes de reuniones estratégicas y momentos de tensión que contribuyen a contextualizar la lucha por el liderazgo.

Además, los episodios incluyen los movimientos institucionales que impactaron en la categoría, como la salida de Christian Horner de Red Bull Racing y la llegada de nuevos talentos como Kimi Antonelli y Franco Colapinto. Con esta combinación de competencia deportiva y cambios estructurales, la producción disponible en Netflix vuelve a ofrecer un retrato detallado de una categoría en proceso de transformación. Tráiler de Formula 1: Drive to Survive Embed - Formula 1: Drive to Survive - Season 8 | Official Trailer | Netflix Reparto de Formula 1: Drive to Survive Lewis Hamilton (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull Racing)

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Franco Colapinto (Williams)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Toto Wolff (Mercedes-AMG)

Christian Horner (Red Bull Racing)

Frédéric Vasseur (Ferrari)

Zak Brown (McLaren)

Will Buxton (Periodista/Analista)