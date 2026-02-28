¡Guerra en Gran Hermano! Pincoya y Solange se cruzaron a los gritos: "Puta y barata" La participante chilena se enojó y atacó violentamente a la exparticipante del reality en 2011. La respuesta no se hizo esperar. + Seguir en







La chilena insultó sin piedad a la ex GH 2011, que no dudó en hacerle un boicot. Redes sociales

El ambiente de Gran Hermano 2026 se recalentó este viernes a la noche cuando Pincoya y Solange Abraham se trenzaron en una discusión que terminó con insultos de la chilena a la exparticipante del reality: "Puta y barata".

La tensión escaló en pocos segundos y las jugadoras terminaron a los gritos ante la mirada atónita de sus compañeros: "Puta", "zorra" y "barata" fueron algunas de las descalificaciones de la oriunda de Chiloé hacia la exmodelo.

Ninguno de los demás participantes quiso intervenir ante la violencia del momento, hasta que Manuel, expareja de Zoe Bogach, se animó a comentar: "Se re picó mal".

Embed SE RE PICÓ ENTRE SOL Y PINCOYA #GranHermano pic.twitter.com/q9gmWzy4A6 — TRONK (@TronkOficial) February 28, 2026 Después del cruce, Pincoya eligió irse a la cocina para buscar aliados y justificar su reacción: lejos de arrepentirse, aseguró que Sol busca victimizarse para tener protagonismo. "La mina me está cansando. Si le preocupa tanto que le digan que es puta o que es zorra, a mí no me preocupa. Solange quiere generar contenido haciéndose la víctima", disparó.