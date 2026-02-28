El ambiente de Gran Hermano 2026 se recalentó este viernes a la noche cuando Pincoya y Solange Abraham se trenzaron en una discusión que terminó con insultos de la chilena a la exparticipante del reality: "Puta y barata".
La tensión escaló en pocos segundos y las jugadoras terminaron a los gritos ante la mirada atónita de sus compañeros: "Puta", "zorra" y "barata" fueron algunas de las descalificaciones de la oriunda de Chiloé hacia la exmodelo.
Ninguno de los demás participantes quiso intervenir ante la violencia del momento, hasta que Manuel, expareja de Zoe Bogach, se animó a comentar: "Se re picó mal".
Después del cruce, Pincoya eligió irse a la cocina para buscar aliados y justificar su reacción: lejos de arrepentirse, aseguró que Sol busca victimizarse para tener protagonismo. "La mina me está cansando. Si le preocupa tanto que le digan que es puta o que es zorra, a mí no me preocupa. Solange quiere generar contenido haciéndose la víctima", disparó.
Solange, participante deGran Hermano, se quejó de la violencia que vivió a manos de Pincoya y puso un límite adentro de la casa con la participante chilena: "Lo que no permito, y es un límite, es que me violenten y me agredan; me dijo puta y me quería pegar. Cancelada", aclaró a sus compañeros del reality de Telefe.